Isolamento termico per il comfort estivo: webinar sul ruolo dei materiali riflettenti

Il comfort termo-igrometrico degli edifici in regime estivo è un tema di grande interesse tecnico, ma anche sociale ed economico, considerate le criticità legate al consumo energetico per il raffrescamento.

Il webinar Tecnologie per il comfort estivo: il ruolo dei materiali riflettenti nei sistemi di isolamento termico che si terrà il prossimo giovedì 22 settembre (dalle ore 16 alle ore 18) ha l’obiettivo di fornire a tecnici e a progettisti utili strumenti operativi per comprendere il funzionamento e le potenzialità dei materiali riflettenti in ottica di efficienza energetica e isolamento termico.

Nel corso dell’evento – organizzato da International Campus con la collaborazione di The PLAN e il contributo incondizionato di Diasen e Maggioli Editore – saranno esaminate sia le normative e i protocolli esistenti in materia sia le tecnologie e i materiali a supporto della progettazione. In più verranno mostrate simulazioni progettuali e un caso di studio relativo all’applicazione di materiali riflettenti su una copertura.





Materiali riflettenti nei sistemi di isolamento, i contenuti del webinar

Soluzioni riflettenti e comfort estivo: una risposta efficace al surriscaldamento dell’involucro e dello spazio urbano

A cura di Alberto Muscio, Professore Ordinario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, EELab (Energy Efficiency Laboratory), Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena.

Le finiture riflettenti: protocolli, normative e prescrizioni

A cura di Alessandro Panzeri, Responsabile R&S presso ANIT Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico

Tecnologie riflettenti a supporto del comfort termico: sistemi integrati per coperture e facciate

A cura di Simone Sonaglia, R&D and Technical director, Diasen

Materiali riflettenti su coperture: un’esperienza di successo

A cura di Adriano Alemanno, Studio_AI & Associati

