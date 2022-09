Pareti ventilate per case in legno, le tipologie a disposizione

Per raggiungere le massime prestazioni nel campo della bioedilizia e rivolgersi ai progettisti che desiderano costruire case in legno con le migliori prestazioni possibili, l’azienda KAMPA, attiva da anni nel settore delle case prefabbricate in legno a telaio, ha elaborato un sistema costruttivo unico: il sistema di facciata ventilata MultiTec per casa passiva.

Questo sistema rappresenta un unicum a livello europeo, sia per le sue prestazioni termiche e acustiche sia per il suo livello di sostenibilità. La parete MultiTec è infatti realizzata interamente in legno, con materiali isolanti in fibra di legno ad alta densità e lana minerale, prodotti al 95% con materie prime naturali o riciclate.

Il sistema di facciata MultiTec è unico anche dal punto di vista della personalizzazione. Oltre alla finitura con rivestimenti e pitture per esterni, è possibile infatti scegliere e combinare diverse soluzioni per la facciata: rivestimenti in legno, facciate in lastre architettoniche di grande formato, biopietra, pannelli di vetro colorati e pannelli fotovoltaici.

MultiTec NATURA

La parete MultiTec NATURA di KAMPA è stata pensata per chi vuole impiegare materiali naturali anche per l’isolamento. I materiali isolanti di MultiTec NATURA sono infatti costituiti da legno naturale, non trattato e senza additivi. La parete MultiTec NATURA:

ha uno spessore di 42 cm ;

; è caratterizzata da una stratigrafia pensata per garantire le massime prestazioni a livello di isolamento termico e acustico, di resistenza al fuoco, con materiali naturali e sostenibili.

Inoltre:

Il telaio in legno , di 22 cm , è realizzato con materie prime rinnovabili e legni non trattati che rispettano sia l’ambiente che la salute di coloro che abiteranno gli ambienti della nuova casa;

, , è realizzato con che rispettano sia l’ambiente che la salute di coloro che abiteranno gli ambienti della nuova casa; Gli stessi vantaggi sono attribuibili all’ isolamento in fibra di legno naturale non trattato , che garantisce un ottimo isolamento acustico e termico e si caratterizza per un’alta valenza ecologica, sostenibile e sicura;

, che garantisce un ottimo isolamento acustico e termico e si caratterizza per un’alta valenza ecologica, sostenibile e sicura; Il pannello isolante in fibra di legno , spesso 8 cm , montato sulla struttura del telaio senza ponti termici, garantisce un’ottima protezione dal calore estivo e forma un secondo livello di drenaggio dell’acqua dietro la facciata esterna;

, , montato sulla struttura del telaio senza ponti termici, garantisce un’ottima protezione dal calore estivo e forma un secondo livello di drenaggio dell’acqua dietro la facciata esterna; La camera di ventilazione , posta a ridosso della superficie esterna della parete, garantisce l’eliminazione dell’umidità e crea uno scudo di protezione contro le intemperie e le sollecitazioni meccaniche;

, posta a ridosso della superficie esterna della parete, garantisce l’eliminazione dell’umidità e crea uno scudo di protezione contro le intemperie e le sollecitazioni meccaniche; Le pareti interne sono traspiranti. L’umidità e il vapore interni possono essere assorbiti dai materiali della parete e successivamente restituiti all’ambiente. Questo permette di regolare il tasso di umidità degli spazi, aumentando la salubrità e il benessere.

1 kg di fibra di legno imprigiona 1,2 kg di CO 2 e questo significa che il materiale isolante KAMPA, contenuto in una casa di medie dimensioni, compensa la CO 2 prodotta da un’auto di piccole dimensioni che percorre 200.000 km.

MultiTec LIGHT

La nuova parete ventilata MultiTec LIGHT di KAMPA è stata invece concepita tenendo al centro la necessità, sempre più attuale e richiesta dal mercato immobiliare, di recupero di spazio costruttivo. MultiTec LIGHT:

Ha uno spessore totale di soli 36 cm , e aumenta quindi la superficie calpestabile degli edifici garantendo al contempo le medesime prestazioni dei sistemi a parate MultiTec;

, e aumenta quindi la superficie calpestabile degli edifici garantendo al contempo le medesime prestazioni dei sistemi a parate MultiTec; Il materiale isolante ad alte prestazioni garantisce, anche con spessore ridotto, massimo livello di isolamento termico e acustico e di resistenza al fuoco.

Inoltre:

La parete MultiTec LIGHT è costruita con un telaio in legno di soli 16 cm che garantisce la statica dell’intera parete ed è realizzato con materie prime rinnovabili e legno non trattato , che rispettano sia l’ambiente che la salute di coloro che abiteranno gli ambienti della nuova casa.

che garantisce la statica dell’intera parete ed è realizzato con , che rispettano sia l’ambiente che la salute di coloro che abiteranno gli ambienti della nuova casa. L’isolamento è realizzato in lana minerale , soluzione tipica delle case passive ad alte prestazioni. Il pannello isolante , di soli 8 cm , è montato sulla struttura del telaio senza ponti termici e funge da strato isolante aggiuntivo.

, soluzione tipica delle case passive ad alte prestazioni. Il , di soli , è montato sulla struttura del telaio senza ponti termici e funge da strato isolante aggiuntivo. Una camera di ventilazione posta a ridosso della superficie esterna della parete garantisce infine una eliminazione dell’umidità e crea uno scudo di protezione contro le intemperie e le sollecitazioni meccaniche.

posta a ridosso della superficie esterna della parete garantisce infine una e crea uno scudo di protezione contro le intemperie e le sollecitazioni meccaniche. Infine, anche con il sistema parete MultiTec LIGHT, le pareti interne sono traspiranti. L’umidità e il vapore interni possono essere assorbiti dai materiali della parete e successivamente restituiti all’ambiente. Questo permette di regolare il tasso di umidità degli spazi, aumentando la salubrità e il benessere.

Nel caso di una casa KAMPA con circa 150 m² di superficie abitabile, ad esempio, grazie all’impiego di MultiTec LIGHT è possibile ricavare ulteriori 5 m² di spazio abitativo.

Kampa dà la possibilità a progettisti e committenti di visitare il Centro espositivo K2 di Merano, per toccare con mano la realtà delle case prefabbricate in legno a telaio di alta qualità, visionando le varie tipologie di case in dimensioni reali e scegliere tra una vasta gamma di arredi e finiture per personalizzare gli interni.

