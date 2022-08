Acustica in edilizia: distribuzione spazi interni e soluzioni per i controllo del rumore

Nel volume Progettazione acustica in edilizia di Andrea Venditti e Anna Tarsitano, edito da Maggioli Editore, vengono descritte delle soluzioni progettuali volte a ridurre il rumore all’interno degli edifici.

Nello specifico, in questo articolo estratto dal volume sopracitato, vengono fornite indicazioni progettuali sulla corretta distribuzione degli spazi all’interno degli edifici e alcune indicazioni esecutive per ridurre il rumore trasmesso per via aerea, ridurre il rumore d’urto e calpestio e la protezione dai rumori generati dagli impianti.

Vediamo nel dettaglio.

Gli obblighi normativi

Per prevenire potenziali criticità da inquinamento acustico già in fase di richiesta di permesso di costruire, la normativa obbliga ad eseguire una valutazione previsionale del clima acustico (art. 8, comma 3, Legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995).

Scopo della Valutazione Previsionale del Clima Acustico è la caratterizzazione della situazione acustica in essere di una determinata area, da intendersi come la rumorosità propria ed abituale, e la conseguente verifica di compatibilità di tale clima acustico con i limiti legislativi.

La dizione “clima acustico” si riferisce all’insieme dei descrittori del rumore ambientale atti ad individuare le sorgenti presenti ed il disturbo potenziale che esse potranno arrecare.

Si precisa che la normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nello specifico l’art. 3 del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 (cosiddetto Decreto Ferrovie) e l’art. 8 del d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 (cosiddetto Decreto Strade), prevede, nel caso di infrastrutture ferroviarie e stradali esistenti, che gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti acustici siano a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire se questo è rilasciato dopo l’entrata in vigore dei decreti.

Questo significa che nel caso in cui sul lotto edificatorio non siano rispettati i limiti di legge per la rumorosità generata, ad esempio, da un’infrastruttura stradale, l’onere degli interventi di mitigazione acustica è a carico del titolare della concessione edilizia (la realizzazione di eventuali barriere acustiche è a carico del titolare della concessione edilizia).

Come limitare al minimo il disturbo

Per ridurre al minimo il disturbo è importante, in fase progettuale, orientare correttamente l’edificio, evitando di posizionare gli ambienti più sensibili al rumore verso sorgenti di rumore più disturbanti e distribuendo in modo corretto gli spazi interni rispetto alle infrastrutture di trasporto.

Per limitare il rumore proveniente dall’esterno presso ricettori sensibili (scuole od ospedali), si possono inserire:

barriere antirumore,

barriere vegetali o

anteporre edifici meno sensibili al rumore, come ad esempio edifici a destinazione d’uso magazzini.

Maggiore sarà l’altezza dell’edificio da proteggere e più sarà complesso ridurre l’esposizione dal rumore utilizzando barriere antirumore. In edifici dove sono presenti corti interne è possibile far affacciare gli ambienti più sensibili al rumore nella corte stessa; infatti all’interno dei cortili l’attenuazione del livello di pressione sonora misurabile è di circa 20 dBA rispetto alla rumorosità esterna alla corte.

La forma della facciata degli edifici, la capacità di assorbimento acustico delle superfici aggettanti come balconi e la direzione del campo sonoro possono favorire l’attenuazione del rumore trasmesso agli ambienti interni.

Per proteggere dal disturbo arrecato dalle infrastrutture di trasporto stradale o ferroviario è possibile progettare “edifici a gradoni”. La riduzione del livello sonoro è ottenuta tramite l’arretramento delle facciate dei piani superiori andando a creare delle terrazze. Le terrazze possono essere protette attraverso dei parapetti in muratura ed i blocchi al piano terra (più vicini alle infrastrutture) possono essere destinati ad usi meno sensibili al rumore, come ad esempio negozi e magazzini.

Inoltre, è una buona regola disporre il volume dell’edificio in modo parallelo rispetto all’asse dell’infrastruttura; infatti blocchi perpendicolari rispetto all’asse stradale o ferroviario producono effetti di riverberazione sulle facciate: per tale motivo sono da evitare edifici con corte aperta verso la strada.

Corretta distribuzione degli spazi interni

La distribuzione degli spazi interni deve essere eseguita per proteggere sia dal rumore esterno all’edificio, sia da quello interno, come gli impianti idrici. È buona regola non posizionare le camere da letto a contatto con i servizi igienici ed i vani scala/ascensori e, se ciò non è possibile, bisognerebbe posizionare la testata del letto sulla parete opposta rispetto a quella che confina con i suddetti vani.

Inoltre, è opportuno far confinare due vani igienici tra loro, in modo tale da inserire tutti i cavedi nella stessa parete, portando le colonne di scarico in facciata.

