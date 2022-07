Superbonus, ogni proprietario coinvolto può scegliere liberamente tra detrazione e cessione

Superbonus e lavori in condominio, cosa succede se alcuni condòmini vogliono optare per la cessione del credito mentre altri vogliono portare le spese in detrazione? È possibile procedere come si vuole, in autonomia, o è necessario fare una scelta unitaria?

Quando c’è di mezzo il condominio, si sa, le controversie e i litigi sono dietro l’angolo, soprattutto se in ballo ci sono spese da sostenere. In questo caso, però, si può stare tranquilli, anche in assenza di un accordo comune sulla modalità di fruizione dell’agevolazione. Idem quando l’immobile su cui si interviene ha più proprietari, anche se non si tratta di un condominio. Ognuno è libero di fruire dell’agevolazione nella modalità che preferisce.

Lo conferma l’esperto Paolo Calderone tramite la posta di Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, rispondendo al quesito di un contribuente.

Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle entrate già nella circolare n. 24/2020 (da pagina 37), “nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste (ndr, cessione del credito o sconto in fattura), indipendentemente dalla scelta operata dagli altri“.

In particolare, “per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante“. Alcuni condòmini potranno quindi scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione in più anni, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

