Sostenibilità nel design e nella produzione per la nuova collezione Delta Light

Presentate in anteprima durante la Milano Design Week 2022, le novità della nuova collezione di apparecchi di illuminazione Delta Light – Lighting Bible 14 New Collection – saranno disponibili dal 15 luglio nello showroom milanese (in via Privata Gaspare Bugatti, 15). Al centro della collezione la sostenibilità, come tema creativo e come prospettiva della progettazione tecnica.

Alla MDW 2022, come abbiamo visto, era stata presentata anche la serie High Profile, una gamma di apparecchi ispirati ai profili di alluminio di scarto creata in collaborazione con MVRDV (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).

Come spiega Gianluca D’Avino, country manager Italia di Delta Light, “Dopo averla messa al centro del processo di design con importanti collaborazioni internazionali, la tutela dell’ambiente è ora un paradigma dello sviluppo tecnico dei nostri prodotti. La nuova collezione propone sistemi di illuminazione pensati per durare nel tempo: la ricercatezza delle soluzioni formali e il miglioramento dell’efficienza performativa trovano nell’ampliamento del ciclo di vita un fondamentale punto di sintesi. È un’innovativa declinazione dell’approccio ecosostenibile, che Delta Light indica a tutta l’industria dell’illuminazione come strada da seguire”.

I prodotti della nuova collezione Delta Light

Sulla base di questa idea di produzione responsabile, un elemento importante della Lighting Bible 14 New Collection è l’upgrade degli apparecchi di illuminazione più iconici dell’azienda.

La gamma Superloop, ad esempio, viene rilanciata con le versioni Oval e Slim, che estendono il range dei prodotti circolari con modelli caratterizzati dal perfetto equilibrio tra illuminazione archittetonica e illuminazione decorativa.

La storica gamma Spy, invece, migliora la sua versatilità con i nuovi arrivati Spy Wallwash, adatti per applicazioni a incasso, a superficie e a binario e con ampie possibilità di regolazione sia in termini di lumen che di ampiezza del fascio luminoso (immagine di apertura).

Una novità della collezione è rappresentata, invece, dalla famiglia di prodotti Oono, che abbinano la purezza del cristallo alla solidità del metallo. Anche questa linea si distingue per la versatilità, con soluzioni per esterni e per interni e la possibilità di installazione a parete, in sospensione e a soffitto. Disponibile poi anche il modello a batteria portatile, fortemente voluto dall’azienda per accompagnare il lancio della nuova gamma.

Tra i prodotti da segnalare, poi, spiccano le lampade Cuppa, caratterizzate dal design ritmato da forme a cupola e superfici piatte e dalla possibilità di variare la lunghezza del cavo di sospensione che consente una gestione flessibile degli spazi (nella sua estensione minima, il cavo scompare nell’adattatore, nascondendosi alla vista).

Altra novità della nuova collezione Delta Light sono gli elementi di illuminazione lineare Inform OK e LED Line OK, disponibili nei colori nero, bianco, oro, a luminosità diffusa o luminosità puntuale, e adatti per ambienti lavorativi o residenziali.

La Lighting Bible 14 New Collection è consultabile sul sito Delta Light

Oltre alla nuova collezione, un’altra interessante novità per l’azienda è l’inaugurazione di una nuova linea produttiva dedicata ai prodotti per l’esterno: una linea di verniciatura multistrato che consentirà a Delta Light di approcciare l’outdoor in maniera più organizzata e sistematica.

Particolare attenzione sarà dedicata all’Italia e all’area mediterranea, con apparecchiature di design in grado di reggere l’azione corrosiva dei sali marini e, quindi, di durare più a lungo. Anche in questo caso il tema della sostenibilità sarà quindi centrale nella creazione e nello sviluppo tecnico di questi nuovi prodotti.

