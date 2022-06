Fotovoltaico da balcone: agevolazioni disponibili e autorizzazioni necessarie

Piccola taglia, ottima resa. I pannelli fotovoltaici da balcone possono essere una soluzione interessante per abbattere il costo delle bollette.

Sono semplici da montare, hanno standard elevati di produzione di energia e grazie alla possibilità di ottenere lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale del 50 per cento si ripagano in tempi rapidissimi.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

E soprattutto non richiedono permessi per l’installazione, a patto di non abitare in un condominio vincolato. Altrimenti, per legge, l’installazione è libera, anche se qualcuno non è d’accordo.

Diritto al pannello

Con la riforma del condominio, entrata in vigore giusto nove anni fa nel giugno 2013, è stata totalmente liberalizzata l’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 3 dell’art. 1112 bis del codice civile, infatti, stabilisce che “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.

>> Prezzario MiTE: le disposizioni riguardano anche i pannelli fotovoltaici?

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che sia un diritto installare il pannello sul proprio balcone, senza la necessità di ottenere nessuna autorizzazione preventiva da parte dell’assemblea. L’unico obbligo in questo caso è quello di comunicare all’amministratore l’intenzione di installare il pannello. Da parte sua nessuno dei condomini può opporsi o mettere in discussione l’installazione a meno di non poter provare che il pannello mette a rischio la stabilità del palazzo o altera il decoro architettonico dell’edificio.

Il rispetto del decoro

Il decoro architettonico, però, come chiarito da tempo da decine e decine di sentenze della Cassazione, non è un concetto astratto o un vincolo che impedisce di fare qualunque intervento sull’edificio e soprattutto sulla proprietà privata. No, chi ritiene che il pannello arrechi un danno alle linee architettoniche dell’edificio lo deve dimostrare davanti al giudice.

>> Installazione sonde geotermiche: ok al Superbonus

Chiaramente considerando il proliferare delle unità esterne dei condizionatori su tutte le facciate degli edifici, soprattutto quando non ci sono balconi, è assai arduo sostenere che un pannello fotovoltaico che ricopre il parapetto possa essere più brutto di una pompa di calore, o di una caldaia.

Da non perdere: La casa senza gas: il fotovoltaico

Modelli per tutti i gusti

Inoltre anche per i pannelli da balcone c’è la possibilità di scegliere tra diversi modelli, considerando che comunque anche l’occhio vuole la sua parte. Conoscendo i propri vicini, quindi, è possibile scegliere il pannello che abbia minor impatto visivo e che possa essere installato senza polemiche.

In ogni caso è sempre bene evitare il fai da te e rivolgersi a installatori specializzati. Avere un pannello “certificato” riduce ulteriormente il rischio di contestazioni.

Consigliamo

Sistemi Fotovoltaici Materiali online:

• Sole_Pro: simulatore di producibilità al netto delle perdite energetiche tipiche di un impianto fotovoltaico, consente di determinare graficamente il campo di ombreggiamento generato dagli ostacoli posti nella zona d’impianto (es. comignoli, balaustre, ecc.) e considera, ai fini dei calcoli energetici, anche il profilo clinometrico. Implementa i dati di irraggiamento UNI-10349 ed ENEA.

• Verificare: tool per la gestione delle pratiche burocratiche relative ad impianti fotovoltaici.

• PV-Tool: tool per realizzare la verifica di compatibilità tra generatore fotovoltaico e gruppo di conversione nel caso di impianti residenziali.

• 15 relazioni tecniche complete. Alessandro Caffarelli, Angelo Pignatelli, Giulio de Simone, Konstantino Tsolakoglou, 2021, Maggioli Editore 69.00 € 65.55 €

Foto:iStock.com/cgj0212