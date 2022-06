Compensazione e revisione prezzi lavori pubblici: un vademecum da Assistal

ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management – ha elaborato un vademecum che raccoglie al suo interno i riferimenti giuridici e di regolazione in materia di compensazione e revisione dei prezzi negli appalti pubblici di lavori.

Con l’aumento dei materiali da costruzione e dell’energia (registrati soprattutto nell’ultimo anno) si sono susseguite una serie di misure adottate nel settore degli appalti pubblici. ASSISTAL nello specifico ne conta oltre 15 dall’inizio dell’emergenza, tutti parziali, la cui applicazione contraddistinta da lungaggini e laboriosità, ha previsto soltanto un parziale rientro economico per le imprese.

Purtroppo i tempi sono ancora lunghi e pur essendo al secondo semestre 2022, le imprese sono ancora in attesa delle compensazioni previste per il primo semestre 2021.

Al fine di fornire maggiore chiarezza sulla situazione, ASSISTAL ha pubblicato un vademecum al cui interno contiene anche alcuni Fac-simile di istanza di revisione prezzi. Vediamo nel dettaglio.

Come si calcola oggi la compensazione dei materiali

Con riferimento alle norme di recente emanazione il calcolo della compensazione dei materiali viene articolato secondo il periodo di riferimento che si colloca tra la data della presentazione dell’offerta e la data della contabilizzazione delle singole lavorazioni che impiegano i materiali oggetto del calcolo.

In questo senso sono di fondamentale supporto le tabelle contenute nel d.M. 11 novembre 2021 Allegato 1 e Allegato 2 e valide per definizioni fino alla data del 30 giugno 2021 (il decreto per il secondo semestre, come già detto, è previsto entro il 31 marzo 2022) e la Circolare MIMS del 25 novembre 2021. Con questi supporti, per il periodo indicato, è possibile procedere in modo decisamente immediato aiutati anche dagli esempi di calcolo contenuti nella Circolare 25 novembre 2021.

Come si vedrà dagli allegati, nelle tabelle di parametrazione, sono riportati solo i materiali che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi rispetto al periodo precedente > Marco Agliata ha approfondito il tema in questo articolo <

Con legge finanziaria 2022 (art.1 commi 398 e 399 legge 234/2021), stante il perdurare delle fluttuazioni dei prezzi, la compensazione è stata estesa a tutto l’anno 2021. Inoltre, con decreto 4 aprile 2022 (GU n. 110 del 12 maggio 2022) è stata pubblicata la “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Cosa contiene il vademecum

Meccanismo straordinario della compensazione prezzi per il 2021 – art. 1-septies del Decreto Sostegni-bis Le risorse disponibili Obbligo della clausola di revisione prezzi Misure di revisione prezzi per il 2022 – art. 26 DL Aiuti Accordi quadro e concessioni di lavori

Appalti di lavori del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS

Modalità di pagamento Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 – DL 50/2022 Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 – DL 50/2022 – per appalti del Gruppo ANAS/RFI Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 – DL 50/2022 – per appalti del Gruppo ANAS/RFI a contraente generale

Guarda la video lezione sui criteri e le procedure di calcolo della compensazione.

