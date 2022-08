Strategie di manutenzione ed estensione della vita utile di ponti e viadotti

Il testo fornisce un quadro completo sul controllo e la manutenzione dei ponti in Italia, sintetizzando e organizzando il quadro normativo, offrendo così una raccolta di indicazioni necessarie per una corretta gestione dei ponti esistenti. Il volume contiene una panoramica sul controllo delle opere, con annessi gli elementi principali dei ponti, e sul quadro normativo esistente.

Sono inoltre approfondite le attività principali previste nella gestione di un ponte esistente, la sorveglianza, la diagnostica e la manutenzione, approfondendo alcuni aspetti come, ad esempio, la manutenibilità di alcuni tra gli elementi più deboli, ovvero appoggi e giunti.

Nell’ambito di queste trattazioni sono anche introdotti dei concetti più innovativi, ovvero la “Gerarchia di diagnosi”, che costituisce un metodo per effettuare la diagnosi di un’opera d’arte, e la “Disponibilità”, che, pur non essendo un concetto nuovo, ad oggi risulta poco utilizzato nell’ambito delle opere civili, ma può essere di utile applicazione anche in questo campo. Infine, viene riportato un caso applicativo di un ponte ferroviario esistente che, pur avendo limitate dimensioni, assume un’importanza strategica per il traffico locale.

Franco Bontempi

Nato nel 1963. Laurea in Ingegneria Civile (1988) e Dottorato in Ingegneria Strutturale (1993) presso il Politecnico di Milano. Dal 1° novembre 2000 è professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza dove insegna Ponti e Grandi Strutture. Consulente per l’analisi strutturale e la progettazione di ponti, edifici alti, strutture speciali, e per casi di ingegneria forense.

Lucia Rosaria Mecca

Ingegnere strutturista, titolare dello Studio MeccaIngegneria. Si occupa prevalentemente di progettazione e direzione lavori di opere ed infrastrutture realizzate in ambito civile e industriale. Svolge attività di consulenza negli ambiti dell’ingegneria geotecnica e strutturale per professionisti e società in ambito nazionale e internazionale. Autrice di testi e pubblicazioni per collane e riviste di settore.

Marina Mazzacane

Laureata in Ingegneria Civile nel 2022 presso l’Università di Roma La Sapienza con tesi incentrata sul Controllo e la Manutenzione di Ponti e Viadotti. Attualmente opera prevalentemente nell’ambito della progettazione di nuove opere strutturali e del consolidamento e adeguamento sismico di opere esistenti.