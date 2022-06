Condominio vincolato? No alla detrazione per i pannelli fotovoltaici

Condominio vincolato? Sì al Superbonus nei singoli appartamenti per gli interventi trainati che rientrano tra quelli che danno diritto all’ecobonus. No alla detrazione del 110% per i pannelli fotovoltaici che spetta solo se si fanno anche interventi trainanti.

L’Agenzia delle entrate con la risposta 341 del 23 giugno 2022 gela le aspettative di chi riteneva di poter considerare anche il fotovoltaico come fattibile con la super agevolazione, un parere che in questo momento, anche alla luce delle dichiarazioni del governo di voler ulteriormente incentivare questi impianti, appare decisamente limitante.

Il quesito

La risposta dell’Ade è relativa al quesito del proprietario di un appartamento in un condominio vincolato dai beni culturali, ne quale non è possibile realizzare il cappotto come intervento trainante. Una situazione piuttosto frequente, peraltro, nei centri storici.

>> Fotovoltaico: indipendenza energetica e censure giurisprudenziali verso normative regionali

Per questo il contribuente chiede lumi sulla possibilità di realizzare con il Superbonus gli altri interventi trainanti, considerando che porteranno al miglioramento di due classi energetiche dell’appartamento. E tra lavori trainanti ritiene di poter far rientrare anche l’impianto fotovoltaico.

La lista degli interventi

L’Agenzia per prima cosa conferma che in caso di immobili vincolati la verifica relativa alle classi energetiche raggiunte si deve fare con riferimento alla singola unità. Dopo di che elenca gli interventi ammessi all’agevolazione nel caso specifico.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Si tratta di:

rifacimento degli impianti di riscaldamento,

raffrescamento,

fornitura di acqua calda sanitaria,

sostituzione degli infissi, in quanto questi rientrano letteralmente tra quelli elencati dalle norme (comma 2, art. 119 del decreto Rilancio) tra quelli indicati come interventi “trainati”.

Non così invece l’impianto fotovoltaico.

Fotovoltaico in un comma a sé

Secondo le Entrate, in sostanza il Superbonus previsto per il fotovoltaico non può essere considerato tra gli interventi “trainati” in assenza di interventi trainanti in quanto la detrazione maggiorata è prevista nel comma 5 dello stesso articolo, e non nella lista del comma 2.

Quindi niente detrazione al 110 per cento, dal momento che l’agevolazione per il fotovoltaico è riconosciuta solo in caso di installazione eseguita congiuntamente agli interventi trainanti.

>> Corsa al fotovoltaico: GSE registra un aumento degli impianti nel 2021

Ma non è detto che questa sia l’ultima parola. In fatto di Superbonus, infatti, l’Agenzia ha già cambiato idea più di qualche volta tornando spesso sui suoi passi. C’è da sperare che succeda anche questa volta, considerando tra l’altro che la sostituzione dell’impianto di riscaldamento fa parte degli interventi trainanti se eseguiti negli edifici unifamiliari, come prevede la lettera c) del comma 1 dell’art. 119, richiamato appunto dal comma 5.

Allora perché questa limitazione se di fatto per il Superbonus per gli appartamenti negli immobili vincolati si seguono le stesse regole previste per quelli unifamiliari, e sono previste le stesse scadenze?

Da non perdere

Il corso online in diretta, che si terrà si terrà mercoledì 29 giugno 2022 dalle 15.00 alle 18.00, ha l’obiettivo di fornire il quadro attuale e aggiornato del meccanismo della cessione del credito: Superbonus 110% e cessione del credito 2022, come cambia: nuove regole, operatività e risposta ai quesiti.

Durante il webinar – di interesse per professionisti tecnici, commercialisti e fiscalisti, amministratori di condominio, ma anche privati cittadini – l’esperta Antonella Donati illustrerà quali sono le opzioni disponibili, a quali soggetti si può cedere il credito, quante volte e per quali interventi, oltre a rispondere alle domande poste dai partecipanti.

Al termine del corso verrà rilasciato un documento con tutti i quesiti posti dai partecipanti (sia quelli a cui sarà data risposta durante la diretta, sia quelli che, per motivi di tempo, non potranno essere risolti durante il webinar) e le risposte della docente.

Consigliamo anche

Sistemi Fotovoltaici Alessandro Caffarelli, Giulio de Simone, Angelo Pignatelli, Konstantino Tsolakoglou, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è una guida completa i) alla progettazione degli impianti fotovoltaici grid-connected, anche dotati di sistemi di accumulo, ii) alla presentazione degli interventi di manutenzione per ottimizzarne le prestazioni, iii) alla trattazione delle tematiche...



Foto:iStock.com/franckreporter