CasaClimaFacile: un metodo collaudato per raggiungere la certificazione CasaClima

(di D. Pepe) Gli obiettivi fondamentali di un’impresa edile e di un progettista sono di allontanare il più possibile le controversie e assicurarsi che i propri clienti ottengano i massimi benefici dal loro investimento a un costo corretto.

Questi obiettivi, se realizzati, potrebbero dare loro un vantaggio competitivo sul mercato da un lato riducendo i tempi dedicati alla soluzione degli imprevisti e dall’altro di certo può contribuire ad aumentare la referenzialità dell’azienda.

La progettazione CasaClima se affrontata con un Metodo strutturato come CasaClimaFacile può certamente raggiungere entrambi gli scopi. L’obiettivo di qualità deve essere perseguito ancora di più in un momento in cui i contributi edilizi hanno attirato attori poco preparati e attratti solo dal profitto.

Perseguire un intervento che crea reputazione e referenziabilità prepara il campo alle aziende più preparate ad affrontare il periodo post incentivo.

In cosa consiste il metodo CasaClimaFacile?

Il Metodo unico CasaClimaFacile è stato pensato per mettere a disposizione delle Imprese e dei Professionisti tutte le informazioni necessarie, durante la progettazione e realizzazione, per il raggiungimento della certificazione CasaClima emessa dall’Agenzia indipendente di Bolzano.

L’intervento che viene presentato in questo articolo racconta dell’impegno di una squadra, a partire dal Progettista Architettonico Mariano Sessa, l’impresa Lorenzon, il Progettista delle strutture Giovanni De Pin, che ha assunto su di se un impegno importante per il raggiungimento della certificazione CasaClima guidati dal Progettista CasaClima Domenico Pepe.

Il caso studio

L’edificio è collocato nella pianura Pordenonese con temperature medie invernali miti (temperatura media del mese di Gennaio pari a 2,3°C, mentre a Dicembre 3,8°C). L’edificio si sviluppa su un piano riscaldato con una porzione in ristrutturazione e una porzione in ampliamento.

L’edificio preesistente è stato mantenuto grazie alla collocazione di struttura in carpenteria che ha consentito il miglioramento sismico.

Nella porzione ristrutturata si è proceduti con cappotto interno. Nella porzione di ampliamento si è proceduti con cappotto esterno.

Tutte le installazioni sono state introdotte per garantire la più attenta attenuazione dei ponti termici e tenuta all’aria (test superato positivamente: argomento che sarà oggetto di un articolo dedicato futuro).

Dati di sintesi prestazione energetica:

trasmittanza parete con cappotto esterno [W/mqK] 0,13

trasmittanza della copertura [W/mqK] 0,14

trasmittanza del solaio verso il basso [W/mqK] 0,19

trasmittanza infisso [W/mqK] 1,02

fabbisogno involucro [kWh/mq a] 24

Scheda biografica

CasaClimaFacile, ideato dall’ing. Domenico Pepe, è il riferimento per Imprese e Professionisti (Architetti, Ingegneri o Geometri) che vogliono ottenere la certificazione CasaClima emessa dall’Agenzia di Bolzano. Già attivo con decine di unità immobiliari certificate CasaClima.

A differenza degli altri attori del comparto edilizio che non hanno le competenze per progettare e collaborare alla realizzazione di edifici CasaClima, limitandosi alla parte puramente burocratica. Noi collaboriamo a progettare il tuo edificio CasaClima nel pieno rispetto dell’idea architettonica. E questo per i nostri Committenti significa ottenere il progetto CasaClima senza rischi.

A differenza di altri abbiamo collaborato con l’Agenzia CasaClima a scrivere due dei libri più significativi per questa tipologia di certificazione e quest’ultimo con Prefazione di Norbert Lantschner ideatore di CasaClima. Un metodo pratico per collaborare nel trovare ed applicare particolari costruttivi realizzabili e fattibili dal punto di vista tecnico-economico, con l’ottimizzazione dei costi e dei materiali, e quindi il raggiungimento di ottimi risultati e prestazioni.

Domenico Pepe, ingegnere e blogger, laureato in architettura-ingegneria edile ha all’attivo 4 libri come autore e 5 in collaborazione con altri autori, tutti pubblicati dalle maggiori case editrici nazionali specializzate nell’edilizia, inoltre ha rilasciato numerose interviste per le più importanti tv e testate nazionali.

Le attività professionali dello studio, specializzato nella progettazione di ville di lusso con DomoPrestige.it e nella ristrutturazione con il Bonus Ristrutturazione Alberghi con BonusRistrutturazioneAlbeghi.it, prendono il via dal rilievo laser scanner con MisuraPrecisa.it e a chiusura lavori dei progetti dello studio viene eseguito il Blower Door Test con SigilloVenti.it per la verifica della tenuta all’aria.

Ognuno di questi comparti ha raggiunto un livello di specializzazione strutturando dei veri e propri Metodi per il raggiungimento del risultato con costi e tempi certi. E oggi vengono messi a disposizione di Imprese e Professionisti per una collaborazione costruttiva.

Il caso studio citato nel testo è stato approfondito sulla rivista de L’Ufficio Tecnico.

