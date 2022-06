In questa nuova puntata della nostra formazione flash, Carla Lisci – Dottoranda presso l’Università di Evora in Portogallo, specializzata nella ricerca di applicazioni di formulazioni per la protezione e la conservazione dei materiali lapidei – fornisce i dati sul valore del comparto lapidei in Italia e spiega i fenomeni di corrosione e di bowing che possono danneggiare i materiali lapidei per l’edilizia.

Carla Lisci, che per Maggioli editore è autrice del volume Degrado, danni e difetti delle pietre naturali e dei laterizi, insieme a Fabio Sitzia, ha affrontato questi due fenomeni anche in questi due articoli su Ediltecnico: Degrado pietre e laterizi: gli effetti corrosivi sui lapidei causati dalla pioggia e Rivestimenti lapidei in edilizia: dalla corrosione al fenomeno del bowing.

Guarda qui il video nella sua interezza (dura circa 20 minuti):

00:02:09 Volumi e dati sul mercato dei material lapidei

00:07:28 La corrosione dei materiali lapidei

00:13:27 Il fenomeno del bowing

