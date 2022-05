Superbonus per demolizione e ricostruzione con prefabbricazione in legno: un caso studio

Il caso studio riguarda un’abitazione risalente agli anni ’30, in notevole stato di deterioramento, ormai impossibile da ristrutturare a causa del degrado strutturale avanzato.

L’idea della committente, ing. Maria Stella Rullo, è stata quindi quella di demolire l’edificio esistente e ricostruire una nuova abitazione con diversa sagoma, in regime di ristrutturazione edilizia, che riuscisse a garantire le massime prestazioni energetiche, arrivando, se possibile, allo standard di Casa Passiva. Questo riuscendo a sfruttare anche il Superbonus 110.

I vantaggi della prefabbricazione in legno

I principali obiettivi nella realizzazione della nuova abitazione erano quindi il raggiungimento dei più elevati standard di efficienza energetica, la garanzia della sicurezza strutturale e tempi e costi certi di realizzazione. Per queste ragioni la scelta è ricaduta sulla tecnologia della prefabbricazione in legno a telaio che, grazie agli elevati livelli di ingegnerizzazione, è in grado di garantire la qualità della realizzazione e le prestazioni certificate ricercate dai committenti. Oltre a prevedere in maniera esatta i costi e tempi di realizzazione. Tutti requisiti che a volte è più difficile conseguire con le tipologie costruttive tradizionali.

La casa prefabbricata in legno presenta sicuramente vantaggi di tempo, in quanto ogni parete arriva in cantiere già montata e deve solo essere assemblata. Questa stessa caratteristica, inoltre, garantisce anche la progettazione e cura di tutti i dettagli in azienda, prevenendo così gli errori di cantiere tipici dell’edilizia tradizionale e spesso portatori di problemi di tempo e budget nella gestione dei progetti.

Dopo aver valutato diverse possibilità, la scelta dei committenti è ricaduta su Vario Haus, che da subito ha dimostrato competenza ed esperienza nell’ambito del risparmio energetico, e offerto un servizio completo di realizzazione della casa chiavi in mano.

Massima efficienza energetica con gli standard di casa passiva

La nuova costruzione – di 200 m², su due livelli – è inserita tra lotti esistenti e le pareti laterali risultano in aderenza alle abitazioni confinanti. Per questa ragione, in fase di progettazione, sono state studiate le caratteristiche e il preciso posizionamento delle pareti confinanti, in quanto non vi erano i consueti margini di errore che normalmente si prevedono.

Per abbattere i consumi energetici e consegnare l’abitazione in categoria di consumo A, con l’obiettivo di ottenere le certificazioni di casa passiva, come da obiettivo dei committenti, Vario Haus ha optato per la linea di pareti ad alta efficienza energetica EnergyLine, con uno spessore di 411 mm e un valore di trasmittanza pari a 0,11 W/m °K.

La scelta dei serramenti, guidata dalla necessità di garantire un’illuminazione naturale eccellente e prevenire al tempo stesso dispersioni di energia, è ricaduta su serramenti in PVC di altissima qualità con triplo vetro basso emissivo (Ug=0,5 W/m²°K, Uw=0,72 W/m²°K), che garantiscono le massime prestazioni e la migliore durata nel tempo: vetro termoisolante a 3 vetrate, 3 strati impermeabilizzanti e profilo in PVC a 6 camere spessore 88 mm.

A livello impiantistico è stata prevista la necessaria ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore, che garantisce il controllo della qualità dell’aria e dell’umidità. A differenza delle case puramente passive i committenti hanno optato per l’inserimento di pannelli radianti a pavimento, alimentati da una pompa di calore, e per l’impianto di deumidificazione. L’energia richiesta dagli impianti, puramente elettrica, è autoprodotta con l’ausilio dell’impianto fotovoltaico installato in copertura, e delle batterie di accumulo.

Le sfide superate da Vario Haus per garantire l’accesso al Superbonus

Il Superbonus 110% rappresenta un’importante opportunità per il settore edile, tuttavia, per potervi accedere in modo corretto in veste di produttore di case prefabbricate in legno, Vario Haus ha dovuto superare numerose sfide. Si tratta infatti di un’agevolazione che nasce per l’edilizia tradizionale, e che, sebbene sia applicabile anche alla demolizione e ricostruzione con questa tipologia costruttiva, non tiene conto delle peculiarità della prefabbricazione in legno.

Anche i riferimenti per i prezzi (tra cui prezzari regionali, DEI, decreto MITE) non tengono conto delle modalità con le quali si costruisce un computo metrico per gli edifici prefabbricati in legno. Un’ulteriore sfida che l’azienda ha dovuto affrontare è quella relativa alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, continue e imprevedibili, mentre la proposta commerciale delle case prefabbricate in legno si basa su un accordo iniziale con il cliente che blocca tempi e costi di realizzazione.

Solo aziende strutturate, con solide competenze tecniche, progettuali ed esecutive e con la solidità finanziaria di Vario Haus possono affrontare una sfida di questa portata con successo, andando incontro in tempi brevissimi a mutate esigenze di mercato. Un’ulteriore dimostrazione di quanto la scelta oculata del produttore sia fondamentale.

