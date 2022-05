Energy & Lighting Solutions di Telmotor, per rispondere alle esigenze degli edifici smart

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla trasformazione in senso digitale di edifici, città e aziende, e, in ottica di sostenibilità, le tecnologie più avanzate hanno consentito di migliorare anche tutti i comportamenti di consumo.

In questo contesto, cresce anche l’esigenza di rendere gli edifici sempre più smart, attraverso soluzioni e tecnologie innovative che consentano di far dialogare tutti gli impianti presenti, caratterizzando e rendendo più fruibile ogni ambiente con una tecnologia efficiente e human friendly.

Per affrontare e rispondere alle sfide di digitalizzazione, efficientamento energetico e sostenibilità, Telmotor – storica azienda specializzata nelle forniture elettriche e nella distribuzione di prodotti e marchi di qualità per l’automazione industriale – ha quindi deciso di fondere le due precedenti aree di attività Energy Solutions e Light Consulting in una sola nuova business unit, che prende il nome di Energy&Lighting Solutions.

Commenta il responsabile della BU, Alessandro Vaglietti: “La nuova business unit testimonia la nostra evoluzione. Da fornitori di materiali diventeremo sempre più fornitori di soluzioni, che vanno dalla home & building automation, che include sistemi intelligenti di gestione e monitoraggio, fino al tema caldo del risparmio energetico, e quindi alle energie rinnovabili, all’IoT e ai big data, senza dimenticare i sistemi di videosorveglianza per la gestione intelligente della sicurezza”.

Progettazione e realizzazione impianti elettrici, il supporto Telmotor

Telmotor vanta una lunga esperienza nel settore dell’energia, ed è quindi capace di supportare, attraverso la scelta dei migliori marchi e componenti, la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, ricreando una perfetta unione tra vivibilità, sicurezza e affidabilità per ogni ambiente.

L’azienda dispone di undici diverse filiali dislocate nel nord Italia, in particolare la nuova business unit Energy&Lighting Solutions può contare su 50 esperti con diverse competenze e formazione, in grado di proporre e individuare la migliore soluzione tecnica per le specifiche esigenze di ogni cliente. Sono presenti infatti ingegneri, architetti, light designer, periti industriali e disegnatori.

“Il know-how, il profilo tecnico e la capacità di innovazione rendono Telmotor un partner fondamentale per la realizzazione di soluzioni integrate. I prodotti gestiti e disponibili a magazzino sono frutto di un’attenta selezione dei migliori brand internazionali e identificano la risposta tecnica coerente con l’innovazione tecnologica e le esigenze di mercato”, aggiunge Vaglietti.

