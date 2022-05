Ambiente bagno, un aggiornamento di settore fuori dal comune: Ferrari Experience di Ideal Standard

Dal 16 al 20 maggio, Ideal Standard – azienda che opera a livello mondiale nella produzione di soluzioni per l’ambiente bagno in ambito contract e residenziale di alta qualità – ha coinvolto un target selezionato di installatori e di imprese clienti nel roadshow “Ferrari Experience”: 700 ospiti che si sono immersi nel mito Ferrari per cinque giornate tra Maranello e Modena.

Ideal Standard da sempre ha collaborato con i maestri del design per dar vita a prodotti iconici che hanno accompagnato l’evoluzione della società. Questa particolare iniziativa con Ferrari, icona senza tempo anch’essa simbolo di design e performance in tutto il mondo, è stata pensata per coinvolgere e premiare i propri ospiti (installatori, idraulici e imprese di costruzioni), attraverso un’esperienza sorprendente.

Gli invitati hanno avuto la possibilità di visitare il Museo Ferrari a Maranello con guida privata, e di prendere parte a un tour panoramico in navetta che li ha accompagnati all’interno della pista di Fiorano e lungo il viale Enzo Ferrari, nella fabbrica dove si è costruito e consolidato il mito del cavallino rampante. La “Ferrari Experience” è poi proseguita nell’autodromo di Modena, dove i partecipanti hanno avuto la possibilità di testare le Ferrari da corsa F488 e F458.

Ovviamente sono stati previsti per gli ospiti momenti di aggiornamento sul settore, in aula e in aree demo, e sull’ampia gamma di proposte e novità di prodotto Ideal Standard, sotto il segno del nuovo approccio alla progettazione del bagno cross category SingularTM.

Le sessioni di training hanno toccato il programma completo di soluzioni per l’ambiente bagno i.life A, B e S, progettato da Ideal Standard per portare la semplicità del design in tutte le case, la gamma di installazione e risciacquo ProSysTM, i miscelatori e i prodotti dell’area doccia, per arrivare alle ultime tecnologie come Rimls+ e il nuovo sistema di fissaggio EasyFix+.

Per ulteriori informazioni

Ideal Standard