Materiali soggetti a compensazione: necessario attenersi all’elenco MIMS

Per poter usufruire della compensazione dei materiali è necessario riferimento alla tabella MIMS contenente l’elenco dei 56 materiali.

Pertanto, non è possibile prendere in riferimento i materiali presenti in elenco e a partire dagli stessi riconoscere alle imprese indennizzi su prodotti similari.

A chiarirlo è il Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che è rivolto alle stazioni appaltanti ed è articolato in funzioni ad accesso riservato ed a libera consultazione.

Il calcolo della compensazione dei materiali viene articolato secondo il periodo di riferimento che si colloca tra la data della presentazione dell’offerta e la data della contabilizzazione delle singole lavorazioni che impiegano i materiali oggetto del calcolo >> ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <<

Il quesito

La stazione appaltante si rivolge al Servizio Giuridico e chiede chiarimenti (quesito n. 1252 del 28 marzo 2022) in riferimento alla richiesta di compensazione avanzata da una ditta per un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione, nello specifico per l’installazione di due split nel primo semestre 2021 per un importo pari ad 3 mila euro per ogni split facendo riferimento alla variazione percentuale prevista dal DM 13 del 11/11/21 per il gruppo refrigeratore.

I due split, comparati al gruppo refrigeratore, sono oggetto della richiesta di compensazione, in riferimento alla tabella MIMS dei materiali che hanno subito variazione superiore all’8% nel primo e/o nel secondo semestre del 2021.

La stazione appaltante rileva dal calcolo effettuato che applicando i valori riferiti al gruppo refrigeratore si riconoscerebbe alla ditta una compensazione sproporzionata rispetto al costo effettivamente sostenuto per gli split pari ad 6 mila euro (3 mila euro ciascuno).

Attenzione ai prodotti simili

In risposta al quesito il Servizio Giuridico precisa chiaramente che i prodotti, ai quali si fa riferimento, sono differenti pertanto non è possibile applicare i valori tabellati dal MIMS per il caso in questione.

Qualora un materiale non sia compreso nell’elenco di cui all’allegato 1 del d.m. 11 novembre 2021, non si potrà procedere per esso alle compensazioni previste dalla norma: tale elenco è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici. Inoltre, il Servizio specifica che per le valutazioni del caso il prezzo medio del “gruppo refrigeratore” riportato nel citato d.m. è riferito ad un refrigeratore d’acqua con raffreddamento ad aria avente potenza frigorifera nominale di 79 kW, pertanto si parla di un prodotto differente rispetto ai due split montati dall’impresa.

