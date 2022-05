Patenti guida utili per lavoro. Volume e software con teoria e quiz per conseguire A,B e BE

Per muoversi in autonomia le patenti di guida sono utili e diventano indispensabili se occorrono per lavoro. Sono diverse le professioni che per essere svolte richiedono la capacità di guida di un motociclo o di un’automobile aziendale.

Ricordiamo che ad ogni patente di guida, ad ogni CQC (Carta di qualificazione del conducente) e ad ogni certificato di abilitazione professionale KB e KA è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella dei punteggi del Codice della strada (articolo 126-bis).

Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i neopatentati, nei primi tre anni, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati. Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.

Per poter conseguire le patenti di categoria A,B e BE è necessario sostenere un esame che consiste in questionario da 30 domande e una prova pratica di guida. Ecco alcuni consigli su come prepararsi per superare l’esame per il conseguimento della patente di categoria A1, A2, A, B1, B, B cod. 96 e BE.

Teoria e simulazioni dei quiz d’esame

Il volume La patente di guida A, B, BE – Edizione 2022 tratta con completezza e in maniera approfondita tutti gli argomenti richiesti per superare l’esame per il conseguimento della patente di categoria A1, A2, A, B1, B, B cod. 96 e BE.

La normativa del codice della strada è commentata con rigore e chiarezza e le numerose illustrazioni, accurate ed efficaci, completano l’esposizione e facilitano la comprensione e la memorizzazione.

Il testo è completamente aggiornato alle più recenti norme del Codice della strada e la presentazione degli argomenti è aderente ai quiz in vigore.

Infine, ampio spazio è dedicato alle basi del primo soccorso stradale.

È disponibile un software – scaricabile online – con simulazioni elaborate secondo gli stessi criteri previsti dalla prova d’esame e con esercitazioni tematiche sui vari argomenti del Codice della strada.

L’autore

Roberto Sangalli – svolge da molti anni l’attività di insegnante di scuola guida. Ha pubblicato una serie di volumi di grande successo sulle patenti di guida www.lapatentediguida.com

