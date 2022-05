La finestra in PVC non è mai stata così Elegant: consigli per la progettazione di interni

L’acquisto delle nuove finestre è importante e si sostiene anche solo una volta nella vita. Sono molte le soluzioni in commercio, ma nessuna è uguale all’altra.

Scegliere un prodotto valido significa trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche meccaniche e ricerca del design, aspetto spesso dato per scontato. Perché, dunque, scendere a compromessi con la qualità?

Le finestre spesso vengono considerate dei meri elementi funzionali, ma hanno una grande importanza all’interno di un progetto architettonico, tanto che possiamo definirle il primo elemento d’arredo in casa. Ecco perché è importante sceglierle in linea con lo stile e la personalità dell’intero progetto di design.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui e iscriviti alle newsletter di Ediltecnico

Affinché possa fondersi alla perfezione all’interno di uno spazio, la finestra deve poter offrire la massima possibilità di personalizzazione, sia dal punto di vista del design che delle colorazioni. La forma dell’anta e del telaio devono creare un unico visivo coerente con il resto dell’arredamento, perché si tratta di elementi destinati a durare nella struttura dell’edificio.

Finestre in PVC e design d’interni: l’importanza della personalizzazione

Migliorare le prestazioni energetiche puntando su un prodotto che sia non solo funzionale, ma anche ricercato da un punto di vista estetico. Sono questi i requisiti di chi cerca una finestra destinata a durare.

I professionisti possono trovare un partner affidabile in Deceuninck, Azienda produttrice di finestre d’avanguardia altamente personalizzabili, frutto di anni di studio e di esperienza. Fiore all’occhiello della produzione di infissi in PVC è la linea Elegant, pensata per chi ricerca linee semplici e di qualità. Adatte a molteplici tipologie di abitazione, le finestre Elegant si distinguono per un design minimal e altamente personalizzabile.

Trattandosi di un investimento di grande valore, è importante affidarsi a un’azienda in grado di assicurare flessibilità, qualità costruttiva e ricerca estetica. In questo, Deceuninck è un passo avanti rispetto ad altri marchi, offrendo una grande libertà creativa in fase progettuale che ben si sposa con il ricorso a processi produttivi innovativi e altamente tecnologici.

Forte di oltre 80 anni di esperienza nella produzione di profilati in PVC, Deceuninck ha plasmato una finestra che riscrive la storia degli infissi. Estremamente personalizzabile, nelle dimensioni, nei colori e nelle rifiniture, Elegant riesce ad assecondare le esigenze e i desideri di una clientela estremamente diversificata, aprendo nuove possibilità creative ai professionisti.

Deceuninck Elegant: il sistema modulare, personalizzabile e rispettoso per l’ambiente

Elegant mette a disposizione ben quattro stili diversi, declinabili in un’ampia gamma di combinazioni, per interpretare in modo molto fedele il gusto personale, legandosi all’architettura esterna e agli arredi interni.

Una finestra in grado di armonizzarsi alla perfezione con l’ambiente in cui è inserita: è questa la mission della linea Elegant. Per assicurare una perfetta continuità di stile tra gli interni e gli infissi, Deceuninck ha declinato il sistema Elegant in quattro diverse varianti, che riflettono le tendenze costruttive attuali e future.

Design urbano, moderno o rustico? Ecco le alternative Elegant:

Elegant Infinity ThermoFibra è l’anta più innovativa della serie. Questo profilo ha una vasta possibilità di utilizzo, grazie alle sue linee dritte e a un design senza tempo. Nella versione in ThermoFibra il rinforzo anta in acciaio è sostituito dalla fibra di vetro continua. Questa soluzione tecnica permette di ridurre ancora la battuta, fino a 7 millimetri. In abbinamento con il telaio Forthex, Elegant ThermoFibra è l’unico vero sistema finestra senza rinforzo in acciaio.

è l’anta più innovativa della serie. Questo profilo ha una vasta possibilità di utilizzo, grazie alle sue linee dritte e a un design senza tempo. Nella versione in ThermoFibra il rinforzo anta in acciaio è sostituito dalla fibra di vetro continua. Questa soluzione tecnica permette di ridurre ancora la battuta, fino a 7 millimetri. In abbinamento con il telaio Forthex, Elegant ThermoFibra è l’unico vero sistema finestra senza rinforzo in acciaio. Elegant Infinity è una soluzione moderna e contemporanea, dalle forme slanciate e dalle geometrie minimaliste, perfetta per chi ricerca spessori molto contenuti.

è una soluzione moderna e contemporanea, dalle forme slanciate e dalle geometrie minimaliste, perfetta per chi ricerca spessori molto contenuti. Elegant Abstract è una proposta all’avanguardia che si ispira all’industrialismo modernista. Apprezzatissimo il design con anta a filo del telaio, insignito di diversi riconoscimenti, tra cui il RedDot Award 2019.

è una proposta all’avanguardia che si ispira all’industrialismo modernista. Apprezzatissimo il design con anta a filo del telaio, insignito di diversi riconoscimenti, tra cui il RedDot Award 2019. Elegant Origin richiama la raffinatezza degli stili retrò, rifacendosi all’estetica delle finestre in legno rivisitata in chiave moderna. La soluzione ideale soprattutto per gli edifici rustici che non vogliono snaturare la loro bellezza originaria.

Ogni linea è poi disponibile in un’ampia gamma di colori (ben 57) e di finiture superficiali per soddisfare ogni stile e gusto. Si va dalle pellicole in legno naturale, che danno un tocco caldo alle case di campagna, fino a quelle in legno verniciato, perfetta sintesi tra modernità e tradizione. Non mancano finiture metalliche, pensate per ambienti moderni, e i colori lisci, con una vasta gamma di moderne tonalità di grigio per enfatizzare un look metallico.

Anche il design è interamente personalizzabile grazie al sistema modulare di Elegant, che consente di poter montare sul telaio ante con linee diverse.

Le finestre Deceuninck Elegant dimostrano che rispetto dell’ambiente e progresso tecnologico possono andare di pari passo. Tutti i profili realizzati dall’azienda sono infatti perfettamente riciclabili. Questo perché il PVC è un materiale ecologico, con un ciclo di vita di almeno 350 anni.

Sfruttando questa sua caratteristica, il PVC dismesso viene recuperato nel centro raccolta a Diksmuide, in Belgio, attivo dal 2012. È qui che le vecchie finestre trovano una seconda vita. Il PVC, infatti, può essere lavorato fino a 10 volte senza perdere le sue proprietà, dando vita a un materiale della stessa alta qualità e stabilità del PVC vergine.

Ricerca tecnologica, massimizzazione delle prestazioni, attenzione al design e alla sostenibilità sono motivi più che validi per inserire le finestre Deceuninck nel proprio progetto.