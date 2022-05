Manuale progettazione impianti di climatizzazione: focus su integrazione impianti fotovoltaici e rinnovabili

La guida illustra i concetti teorici, i criteri progettuali e gli strumenti di calcolo degli impianti nell’ambito del complesso tema della climatizzazione, per la realizzazione e il mantenimento in un ambiente delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimentazione dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.

Il manuale Progettazione degli impianti di climatizzazione è arrivato alla seconda edizione, ampliata e aggiornata, resa necessaria per allineare i contenuti all’evoluzione del panorama legislativo e per approfondire tematiche divenute di stringente interesse.

Tenuto conto delle disposizioni normative in materia, il testo si configura come un supporto pratico per il Professionista per comprendere la definizione degli stati psico-fisici di benessere individuale, la scelta delle tecnologie impiantistiche e le azioni di risparmio energetico e di uso razionale dell’energia da adottare, compresi i sistemi che utilizzano fonti di energia rinnovabile.

La nuova edizione, oltre a schede operative di calcolo ed esempi di impianti in ambienti differenti e indicazioni sui controlli da effettuare nella gestione e manutenzione degli impianti, è stata arricchita con i contenuti del decreto 199/2021, riguardanti le definizioni e gli obblighi di integrazione delle energie rinnovabili.

Inoltre, sono stati approfonditi i temi del fotovoltaico, vista l’importanza attuale di tale tecnologia, e dei generatori di calore.

Livio De Santoli – Professore ordinario presso Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria, Prorettore dell’Ateneo per la Sostenibilità, Presidente del Corso di laurea in Ingegneria Energetica, già Preside della Facoltà di Architettura Valle Giulia e Direttore del Centro di Ricerca CITERA (Territorio, Edilizia, Restauro e Ambiente). Presidente del Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili e Efficienza Energetica) tra le associazioni italiane delle fonti energetiche e dell’efficienza energetica, Presidente dell’ATI (Associazione Termotecnica Italiana), Past President di AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione), membro dell’International Advisory Board della rivista scientifica internazionale Building Services Engineering Research & Technology (UK). Autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche e 15 libri.

Francesco Mancini – Professore associato presso Sapienza Università di Roma; docente dal 2002 presso la Facoltà di Architettura, dove è titolare dell’insegnamento di Impianti Tecnici. Dal 1999 svolge attività di ricerca prima presso il Dipartimento di Fisica Tecnica poi presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, dove si occupa prevalentemente di procedure e metodologie per il controllo e il miglioramento della qualità energetico-ambientale in edilizia, di sistemi impiantistici a basso consumo di energia primaria, che impiegano fonti rinnovabili di energia, di strategie di manutenzione per incrementare l’efficienza energetica di un patrimonio edilizio. Autore di 90 pubblicazioni scientifiche e un libro.

