Compensazioni caro materiali: pronta la piattaforma MIMS per presentazione richieste

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha annunciato l’avvio della nuova piattaforma informatica per il pagamento delle compensazioni legate agli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021.

Ricordiamo che, in riferimento alle norme di recente emanazione, il calcolo della compensazione dei materiali viene articolato secondo il periodo di riferimento che si colloca tra la data della presentazione dell’offerta e la data della contabilizzazione delle singole lavorazioni che impiegano i materiali oggetto del calcolo > in questo articolo Marco Agliata spiega tutto <

Per non rischiare ritardi, il MIMS ha inviato la Circolare del 5 aprile 2022 alle principali stazioni appaltanti pubbliche (Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche, Autorità di sistema portuale, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., società Anas S.p.a.) fornendo indicazioni a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento delle compensazioni alle imprese dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali in riferimento al 2021 > spieghiamo tutto in questo articolo <

Come accedere alla piattaforma

Per poter accedere alla piattaforma è necessaria l’iscrizione con acquisizione delle credenziali.

Il sistema sarà attivo a partire dalle ore 12 del 13 maggio 2022 fino al 27 maggio 2022 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) all’indirizzo web compensazioneprezzi.mit.gov.it e consentirà la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021.

In G.U.R.I. la pubblicazione del Decreto della Direzione generale della regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del 4 aprile 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Guarda la video lezione sui criteri e le procedure di calcolo della compensazione.

Da non perdere

Foto:iStock.com/mammuth