Colore per l’interior design: Boero presenta 1831 – il colore italiano

Nel colore non c’è limite alle sfumature nel dire chi siamo, come ci sentiamo, che cosa immaginiamo.

Boero, punto di riferimento del settore, con passione e continua sperimentazione, sostiene in tutte le forme la libertà del colore e propone un nuovo strumento a supporto di professionisti, architetti ed interior designer: 1831 – Il Colore Italiano, un sistema completo, iconico e proprietario che permette alle persone di esprimere la propria personalità attraverso l’eccellenza del colore.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis

Studiato in ogni dettaglio, deve il proprio nome alla data di fondazione di Boero, che esprime una tradizione con quasi due secoli di storia, sinonimo di perfezionamento, evoluzione, dedizione e, soprattutto, competenza dalle solide radici su cui innovare per il futuro del colore.

I 1391 colori della mazzetta 1831 sono selezionati su base percettiva e catalogati attraverso una struttura chiara e intuitiva. Individuati attraverso le coordinate tinta, saturazione e chiarezza costruiscono, attraverso il loro sviluppo, il cilindro cromatico alla base del sistema.

I colori sono posizionati sulle strip in scala di chiarezza e suddivisi in 4 sezioni principali, raggruppate per gradi di saturazione omogenei, i grigi, i neutri, i medi e gli accesi, e 2 sezioni d’appendice, i chiari e i bianchi cromatici, per un totale di 6 sezioni cromatiche.

Un doppio evento per raccontare 1831 – Il Colore Italiano

La nuova collezione cromatica verrà raccontata attraverso le esperienze di professionisti ed esperti di interior design martedì 24 maggio a Milano (alle 15.15 ai Frigoriferi Milanesi) e martedì 31 maggio a Roma (alle 15.15 al Rome Cavalieri Waldorf Astoria) nel corso di un duplice evento organizzato da THE PLAN, in fase di accreditamento presso il CNAPPC per il rilascio di 3 CFP (crediti formativi professionali).

Ecco il programma nel dettaglio.

MILANO – 24 maggio 2022 Frigoriferi Milanesi

NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA PROGETTAZIONE CROMATICA DELL’INTERIOR.

1831 il colore italiano: l’innovativo sistema colore firmato Boero.

15.15 – Accredito partecipanti

– Accredito partecipanti 15:30 – Benvenuto a cura di Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero

– Benvenuto a cura di Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero 15:45 – Arch. Alessia Garibaldi, Garibaldi Architects – L’importanza del colore e la sua declinazione nell’Hospitality

– Arch. Alessia Garibaldi, Garibaldi Architects – L’importanza del colore e la sua declinazione nell’Hospitality 16:30 – Dott.ssa Lucia Brignola, Colour Trend Specialist – Gruppo Boero – Il sistema colore Boero 1831: uno strumento a supporto dei professionisti per la progettazione cromatica

– Dott.ssa Lucia Brignola, Colour Trend Specialist – Gruppo Boero – Il sistema colore Boero 1831: uno strumento a supporto dei professionisti per la progettazione cromatica 17:00 – Dott.ssa Olga Salvoni – CMF designer, IED teacher – Colortrends: panoramica sulle tendenze colore nel mondo dell’interior design

– Dott.ssa Olga Salvoni – CMF designer, IED teacher – Colortrends: panoramica sulle tendenze colore nel mondo dell’interior design 17: 40 – Dott.ssa Roberta Mazzucco, Brand Manager Boero – Gruppo Boero – 24 ore con Boero: un viaggio emozionale attraverso i colori dell’Italia, dell’italianità e delle ultime tendenze del design d’interni

– Dott.ssa Roberta Mazzucco, Brand Manager Boero – Gruppo Boero – 24 ore con Boero: un viaggio emozionale attraverso i colori dell’Italia, dell’italianità e delle ultime tendenze del design d’interni 18:00 – Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero – Consulenza tecnica al servizio dei progettisti: dal colore al prodotto

– Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero – Consulenza tecnica al servizio dei progettisti: dal colore al prodotto 18.10 – Dibattito

– Dibattito 18:30 – Termine dei lavori e cocktail

Moderazione: Giornalista Arch. Silvia Botti

ROMA – 31 maggio 2022 Rome Cavalieri Waldorf Astoria

NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA PROGETTAZIONE CROMATICA DELL’INTERIOR.

1831 il colore italiano: l’innovativo sistema colore firmato Boero.

15.15 – Accredito partecipanti

– Accredito partecipanti 15:30 – Benvenuto a cura di Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero

– Benvenuto a cura di Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero 15:45 – Arch. Manuela De Micheli, Partner Studio Transit Monti della Breccia – Un’Architettura Identitaria

– Arch. Manuela De Micheli, Partner Studio Transit Monti della Breccia – Un’Architettura Identitaria 16:30 – Dott.ssa Lucia Brignola, Colour Trend Specialist – Gruppo Boero – Il sistema colore Boero 1831: uno strumento a supporto dei professionisti per la progettazione cromatica

– Dott.ssa Lucia Brignola, Colour Trend Specialist – Gruppo Boero – Il sistema colore Boero 1831: uno strumento a supporto dei professionisti per la progettazione cromatica 17:00 – Giovanni Ottonello – IED Art Director – Colortrends: panoramica sulle tendenze colore nel mondo dell’interior design

Giovanni Ottonello – IED Art Director – Colortrends: panoramica sulle tendenze colore nel mondo dell’interior design 17: 40 – Dott.ssa Roberta Mazzucco, Brand Manager Boero – Gruppo Boero – 24 ore con Boero: un viaggio emozionale attraverso i colori dell’Italia, dell’italianità e delle ultime tendenze del design d’interni

– Dott.ssa Roberta Mazzucco, Brand Manager Boero – Gruppo Boero – 24 ore con Boero: un viaggio emozionale attraverso i colori dell’Italia, dell’italianità e delle ultime tendenze del design d’interni 18:00 – Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero – Consulenza tecnica al servizio dei progettisti: dal colore al prodotto

– Ing. Luca Norman Schettini, Group business developer manager – Gruppo Boero – Consulenza tecnica al servizio dei progettisti: dal colore al prodotto 18.10 – Dibattito

– Dibattito 18:30 – Termine lavori e cocktail

Moderazione: Prof. Arch. Chiara Tonelli

Per maggiori informazioni: