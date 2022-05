L’uso dell’acciaio nell’esistente: interventi locali mediante cerchiature

La realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti all’interno di una parete portante di muratura è uno degli interventi maggiormente diffusi sul patrimonio esistente.

L’approccio più comune consiste nel prevedere l’inserimento di una cerchiatura metallica all’interno della muratura. La necessità di tale intervento può essere dettata da molteplici esigenze, come ad esempio:

un cambio di destinazione d’uso dei locali,

requisiti illuminotecnici e/o impiantistici oppure

interventi di frazionamento immobiliare.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Di questo tema si parla all’interno della pubblicazione a cura di Fondazione Promozione Acciaio, dedicata agli Interventi locali mediante cerchiature metalliche, della collana Quaderni di progettazione strutturale.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli aspetti fondamentali da non sottovalutare nella progettazione e cosa contiene il documento di approfondimento.

Aspetti da non sottovalutare nella progettazione

La realizzazione e/o la modifica di aperture all’interno delle murature comportano una variazione di rigidezza e resistenza del paramento alle azioni orizzontali e richiedono, pertanto, una valutazione accurata degli effetti sia a livello locale sia, quando necessario, a livello dell’intera struttura ante e post operam.

Risulta dunque necessario calcolare le perdite di rigidezza e di resistenza dovute alle modifiche progettuali valutate come differenza tra i corrispondenti valori delle pareti calcolati nella situazione iniziale rispetto a quelli nella situazione finale.

Interventi parziali non coordinati possono provocare danneggiamento eccessivo delle strutture murarie, ad esempio nel caso di ristrutturazioni di diversi appartamenti all’interno di un unico condominio eseguiti in tempi differenti. A tal proposito risulta molto utile la consultazione dell’eventuale “fascicolo del fabbricato” contenente lo storico degli interventi eseguiti nel tempo e una certificazione sullo stato della struttura.

Cosa contiene la pubblicazione

Premessa: gli interventi locali Cerchiature metalliche per la realizzazione di nuove aperture in pareti portanti in muratura Determinazione caratteristiche meccaniche delle strutture murarie esistenti

Considerazioni sulla variazione di rigidezza degli interventi

Calcolo rigidezza maschi murari pre-intervento

Calcolo rigidezza maschi murari post-intervento

Perdita di rigidezza e scelta della cerchiatura

Calcolo resistenza maschi murari pre e post intervento

Verifica resistenza cerchiatura metallica Esempio di realizzazione di un’apertura su muratura portante Riferimenti normativi e bibliografici

Cosigliamo

Per approfondire il tema e conoscere il procedimento da seguire per risolvere il caso strutturale in esame, consigliamo la lettura del volume Apertura varchi su murature portanti con fogli di calcolo in Excel appositamente realizzati dall’Autore che consentono il calcolo delle rigidezze e delle resistenze dei setti murari, nonché la determinazione delle forze che agiscono sui setti nello stato di partenza e nello stato di progetto.

Acquistalo qui

>> Guarda il prezzo del volume su Amazon!

Foto:iStock.com/