Linee guida gestione e manutenzione strade e autostrade: pubblicato il documento Ansfisa

Il nome completo del documento pubblicato sul sito dell’Agenzia è “Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali” ed è il risultato di un iter frutto della Direzione per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali dell’Agenzia in collaborazione con i gestori e gli operatori del settore.

L’adozione del documento è avvenuta attraverso il decreto direttoriale del 22 aprile 2022 e lo scopo è quello di colmare un vuoto normativo (ndr utilizzando le parole del direttore Ansfisa, Domenico De Bartolomeo) e mettere a disposizione, dei gestori stradali nazionali, responsabili della sicurezza delle infrastrutture, uno strumento guida per la valutazione e gestione delle infrastrutture e per la pianificazione della manutenzione, uniformando i processi.

Emanuele Renzi, Direttore della direzione per la sicurezza delle infrastrutture Stradali e Autostradali di Ansfisa ha dichiarato: “Ansfisa ha definito un riferimento procedurale, basato sul rischio, per le attività di controllo della sicurezza per i gestori stradali e autostradali fornendo un utile strumento ai Gestori ed al progressivo avvio delle attività di riconoscimento da parte dell’Agenzia degli organismi di parte terza che provvederanno alla certificazione dei Sistemi di gestione della sicurezza”.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene il documento.

Cosa contengono le Linee guida strade e autostrade Ansfisa

Le linee guida sono suddivise, in sei parti:

generalità linee guida; specifiche del Sistema di Gestione della Sicurezza SGS, che sono necessarie all’implementazione e certificazione ad uso sia delle Organizzazioni destinatarie della certificazione che degli Organismi di Certificazione di parte Terza OdCT. Alle specifiche di

certificazione si è previsto l’affiancamento di uno strumento di valutazione del sistema di gestione della sicurezza che ha lo scopo di facilitare l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni del SGS; insieme di strumenti che possono risultare comodi per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS. Tali strumenti sono costituiti da: A. modello tipo registro dei Pericoli . È un modello che consente di registrare i pericoli, effettuare la valutazione dei rischi, individuare le eventuali misure di mitigazione e costruire un programma temporale di attività descrivendo chi e quando dovrà fare che cosa;

. È un modello che consente di registrare i pericoli, effettuare la valutazione dei rischi, individuare le eventuali misure di mitigazione e costruire un programma temporale di attività descrivendo chi e quando dovrà fare che cosa; B. modello tipo politica di Sicurezza . È un modello di esempio che richiama i contenuti fondamentali di una politica di sicurezza dell’organizzazione;

. È un modello di esempio che richiama i contenuti fondamentali di una politica di sicurezza dell’organizzazione; C. modello tipo rapporto di Sicurezza . Modello che fornisce i contenuti essenziali da utilizzare per la reportistica di sicurezza in occasione di eventi;

. Modello che fornisce i contenuti essenziali da utilizzare per la reportistica di sicurezza in occasione di eventi; D. modello tipo contenuti del Manuale SGS . È un modello che descrive i contenuti essenziali del Manuale di un Sistema di Gestione della Sicurezza;

. È un modello che descrive i contenuti essenziali del Manuale di un Sistema di Gestione della Sicurezza; E. guida e modello tipo per la gestione del cambiamento . Modello con le indicazioni fondamentali per descrivere le valutazioni di rischio associate al cambiamento. Al modello è associata anche una linea guida con una lista di controllo (check list) di verifica di ogni aspetto del “change management”;

. Modello con le indicazioni fondamentali per descrivere le valutazioni di rischio associate al cambiamento. Al modello è associata anche una linea guida con una lista di controllo (check list) di verifica di ogni aspetto del “change management”; F. modello tipo per il monitoraggio Indicatori di Prestazioni sulla Sicurezza . È un modello che contiene gli indicatori di prestazione di sicurezza del SGS e può essere arricchito di ulteriori indicatori al fine di effettuare un monitoraggio delle tendenze su base periodica;

. È un modello che contiene gli indicatori di prestazione di sicurezza del SGS e può essere arricchito di ulteriori indicatori al fine di effettuare un monitoraggio delle tendenze su base periodica; G. modello tipo per il monitoraggio Indicatori di Prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza . E’ un modello che contiene gli indicatori di prestazione del SGS e può essere arricchito di ulteriori indicatori al fine di effettuare un monitoraggio delle tendenze su base periodica;

. E’ un modello che contiene gli indicatori di prestazione del SGS e può essere arricchito di ulteriori indicatori al fine di effettuare un monitoraggio delle tendenze su base periodica; H. modello tipo per la risoluzione dei problemi in team con il metodo 8D; è costituita dal disciplinare e dallo schema di certificazione per gli Organismi di

Certificazione di parte Terza (OdCT); contiene un’istruzione operativa per la certificazione volontaria delle competenze

dell’Ingegnere Esperto in Sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti e sistemi di gestione della sicurezza; è costituita da uno strumento di valutazione (assimilabile ad una check list avanzata) che consente di accertare la presenza, l’adeguatezza, l’operatività e l’efficacia (P,A,O,E) degli elementi chiave del SGS. È uno strumento utile sia all’organizzazione (Prestatore di Servizi/ Gestore) che ad Anfisa che agli Organismi di Certificazione di parte Terza OdCT sia per la prima certificazione che per la sorveglianza della stessa.

