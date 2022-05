Bonus 200 euro anche per Autonomi, cosa sappiamo finora

Come abbiamo visto, il 2 maggio scorso è stato approvato il cosiddetto Decreto Aiuti, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina.

Tra le misure presenti all’interno di questo decreto (>> ne abbiamo parlato qui, soprattutto per quanto riguarda novità su Superbonus e prezzari appalti) arriva anche un aiuto per lavoratori e pensionati: un bonus una tantum da 200 euro per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi di questo periodo.

L’assegno è riconosciuto a lavoratori dipendenti e pensionati con reddito inferiore a 35 mila euro, ma, come ha precisato Draghi in conferenza stampa, anche ai lavoratori autonomi. Per i dettagli su questo punto, però, bisognerà attendere un decreto attuativo che fornisca ulteriori specifiche.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Infatti, mentre per i dipendenti sembra che i datori di lavoro lo anticiperanno con le mensilità di giugno o luglio, “portandolo poi a compensazione”, e per i pensionati pare interverrà direttamente l’Inps, per i lavoratori autonomi invece mancano i dettagli.

L’ipotesi è che venga predisposto un fondo apposito per gli autonomi e che questi dovranno poi procedere alla richiesta per via telematica come già accaduto con gli aiuti per il Covid, quando fu necessario presentare una domanda tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per ora comunque sembra che anche nel caso delle partite Iva il limite di reddito sia fissato a 35 mila euro. Nessuna certezza neanche sulle tempistiche, che potrebbero quindi essere più lunghe rispetto a quelle già ipotizzate per dipendenti e pensionati. Attendiamo il decreto attuativo.

Consigliamo

Guida fiscale per il professionista tecnico Renzo Semprini Cesari, 2019, Maggioli Editore 2019, Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale. La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini...



Guida alla fatturazione elettronica tra privati Nicola Santangelo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il testo è aggiornato con i più recenti documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle entrate e con le ultime disposizioni del Decreto fiscale (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136), con il quale si è provveduto a semplificare il processo di avvio...



Immagine: iStock/monkeybusinessimages