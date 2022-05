Abilitazione Geometra 2022, un corso gratuito per la preparazione all’Esame di Stato

Anche quest’anno, l’Esame di Stato per Geometri consisterà in un’unica prova orale a distanza, che si svolgerà a novembre 2022, negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale (>> tutte le info sulle date, e non solo, in questa pagina).

In preparazione all’esame, Emilio Niglis De Lutiis – geometra libero professionista, formatore e docente che ha per anni ricoperto l’incarico di commissario negli esami di abilitazione alla professione, nonché autore del manuale Guida alla Professione di Geometra – terrà un incontro gratuito su date, modalità di esame, materie e quesiti.

Abilitazione Geometra 2022, webinar di preparazione: programma

L’incontro gratuito con Emilio Niglis De Lutiis si terrà martedì 26 maggio 2022, dalle 16 alle 17, e si concentrerà sui seguenti temi:

Date e modalità di svolgimento dell’esame;

dell’esame; Presentazione dell’ attività del geometra (dal catasto alle pratiche edilizie e non solo);

(dal catasto alle pratiche edilizie e non solo); Le materie e gli argomenti su cui prepararsi per superare le prova;

e gli argomenti su cui prepararsi per superare le prova; Esempi di domande poste nella sessione precedente.

>> Guarda il programma completo e iscriviti qui <<

Per la preparazione raccomandiamo anche:

Guida alla Professione di Geometra Emilio Niglis De Lutiis, 2021, Maggioli Editore 2021, Tecnico in costruzioni, ambiente e territorio (CAT). III edizione aggiornata e ampliata. Manuale per la preparazione all’Esame di Stato, la partecipazione ai corsi di formazione alternativi al tirocinio, la pratica professionale. Con utili materiali online.