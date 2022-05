Valorizzazione borghi e centri storici: un corso su opportunità del PNRR e soluzioni per il restauro

Il corso Valorizzazione dei borghi e dei suoi edifici: dalle opportunità del PNRR alle soluzioni per il restauro e il recupero dei centri storici (che si terrà in presenza, a Sassoferrato, Ancona, e in streaming su piattaforma Zoom) mira a fornire ai partecipanti il quadro nazionale in cui si trovano i borghi e i centri storici.

Destinato a professionisti tecnici (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti) e dirigenti e tecnici degli Uffici Tecnici degli enti locali, il corso fornirà indicazioni sulle politiche volte alla valorizzazione di borghi e centri storici con i fondi messi a disposizione dal PNRR e suggerendo soluzioni e materiali da utilizzare negli interventi di risanamento e miglioramento acustico ed energetico degli edifici tradizionali.

Il corso – organizzato da International Campus con la collaborazione di The PLAN, il patrocinio di GBC e con il contributo incondizionato di Diasen e Maggioli Editore – è gratuito ed è stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua di architetti e ingegneri.

Docenti

Marco Argiolas

Patologo edile®, esperto di umidità e muffe in edilizia, autore Simone Sonaglia

R&D and Technical director, Diasen group SRL Livio Scattolini

Associazione Borghi Più Belli d’Italia Fabio Renzi

Segretario generale Fondazione Symbola Marco Mari

Presidente GBC Italia

>> Guarda il programma completo e iscriviti qui <<