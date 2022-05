DL Aiuti approvato. Novità su Superbonus e prezzari appalti: ecco la bozza del testo

Il Decreto-Legge detto “Aiuti”, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, è stato approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri.

In rete circola la bozza del provvedimento che introduce, oltre alle misure di accoglienza e supporto economico sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino, novità su più fronti quali:

Superbonus,

energia,

aggiornamento prezzari regionali per gli appalti pubblici.

Vediamo meglio nel dettaglio.

Superbonus, proroga e cessione crediti

Di rilevante per quanto riguarda il Superbonus, il Decreto porta con sé la proroga alla data del 30 settembre 2022 del compimento obbligatorio del 30% dei lavori dell’intervento complessivo per poter usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per le unifamiliari > ne abbiamo parlato meglio qui <

In vista anche novità per quanto riguarda la cessione dei crediti che ad oggi, con la conversione del Decreto Energia in Legge è arrivata ad assumere lo schema:

1 libera + 2 vincolate ai soggetti qualificati + 1 libera per soggetti qualificati ma solo ai correntisti

In sostanza la prima cessione è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto, mentre la seconda e la terza cessione possono essere fatte solo alle banche e agli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia > abbiamo approfondito il tema in questo articolo <

Energia e rinnovabili

Il Governo punta ancora (già con il Decreto Energia interviene su questo) allo snellimento delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Ne testo si legge che “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (ndr Decreto Aiuti), la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”.

Nel Decreto Aiuti si parla anche di agri-voltaico, ovvero di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Viene così consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e viene consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. Una disposizione che trova applicazione anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Appalti pubblici e prezzari regionali

Il Decreto introduce misure circa gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati al contraente generale. Gli articoli dedicati alle “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” sono stati definiti da Mauro Salerno del Il Sole 24 Ore: “i più complessi di tutto il provvedimento”.

L’obiettivo del Governo è quello di spingere le stazioni appaltanti ad aggiornare il costo dei progetti in gara ed i futuri e soprattutto evitare il blocco cantieri Pnrr.

Il Decreto nello specifico prevede che le Regioni entro il 31 luglio 2022 effettuino un aggiornamento infrannuale dei prezzari e in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.

I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Inoltre ci sono interessanti novità in materia di compensazioni. Anziché all’80%, sale al 90% il riconoscimento massimo dell’aumento dei listini per le imprese.

Per avere le giuste conferme, bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta del Decreto.

