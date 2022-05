Installazione sonde geotermiche: ok al Superbonus

La novità è nella legge di conversione del Decreto Energia e riguarda l’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Le spese di installazione delle sonde geotermiche vengono agevolate con il Superbonus 110% e la novità viene inserita al nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’energia geotermica è l’energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre e questa, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, rientra tra le energia da fonti rinnovabili ovvero proveniente da fonti rinnovabili non fossili, così come l’energia: eolica, solare, mareomotrice, idraulica, proveniente da biomassa, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

Oltre ad estendere il Superbonus 110 all’installazione di sonde geotermiche, la legge di conversione prevede semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Vediamo nel dettaglio.

Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

All’articolo 15 della legge di conversione del Decreto Energia vengono introdotte semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. La norma introduce modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedendo che:

entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia con decreto del Ministro della transizione ecologica siano stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica;

per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica; con lo stesso decreto del MiTE siano individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera , con le condizioni stabilite nella norma;

, con le condizioni stabilite nella norma; sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.

L’energia geotermica come spiega ENEA è un’importante fonte di energia alternativa che può essere utilizzata per produrre energia elettrica, per realizzare processi tecnologici, per riscaldare ambienti e ottenere acqua calda sanitaria.

Tra i vantaggi vi è quello di non dipendere dalle condizioni atmosferiche e neppure dalle scorte di sostanze combustibili pertanto stabile e affidabile, tuttavia è una forma di energia che per essere utilizzata deve essere portata in superficie.

L’energia geotermica è generalmente suddivisa a seconda del livello di temperatura a cui si rende disponibile (alta, media, bassa, molto bassa). Ad esempio l’energia disponibile a temperatura molto bassa può essere utilizzata per il riscaldamento degli edifici e la produzione di ACS oppure per il raffrescamento degli edifici.

Consigliamo

Efficienza energetica degli impianti tecnologici Enea Pacini, 2019, Maggioli Editore 2019, Il sistema edificio-impianto è di fondamentale importanza per ottenere prestazioni energetiche ottimali e rispondere così alla crescente esigenza di realizzare o trasformare manufatti edilizi a bassa efficienza in strutture con alte o altissime prestazioni. Purtroppo, gli impianti...



Progettazione degli impianti di climatizzazione Livio de Santoli - Francesco Mancini, 2017, Maggioli Editore 2017, Questa nuovissima Guida illustra i concetti teorici, i criteri progettuali e gli strumenti di calcolo degli impianti nell'ambito del complesso tema della climatizzazione, per la realizzazione e il mantenimento in un ambiente delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimentazione...



Impianti idrico-sanitari, di scarico e di raccolta delle acque nell’edilizia residenziale Matteo Fiori - Fulvio Re Cecconi, 2018, Maggioli Editore 2018, II edizione per questa indispensabile Guida professionale di progettazione degli impianti di adduzione e scarico delle acque negli edifici residenziali: impianti idrico-sanitari, impianti di scarico, sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Per ciascuna tipologia di impianto sono forniti i...



Foto:iStock.com/all_is_magic