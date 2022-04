Eco-Sismabonus. Manuale pratico per l’attuazione delle procedure per ottenere il Superbonus 110%

Il Manuale tecnico dedicato all’Ecobonus e al Sismabonus per gli aspetti tecnici e professionali è uno strumento pratico e flessibile, adattabile ai continui mutamenti causati dalla normativa in materia di Bonus Edilizi.

L’opera offre al lettore una traccia chiara e gestibile ai vari livelli di controllo, durante tutto il processo della commessa che va dalla presa in consegna dell’incarico sino alla sua realizzazione ed alla conformità finale di quanto realizzato, nonché in ordine alla documentazione da conservare in futuro, per eventuali controlli da parte delle autorità preposte.

Tutto questo processo passa da un’attenta e sistematica preparazione documentale, che facilita la ricognizione degli interventi, ne definisce la fattibilità e, in ultimo, conserva traccia di quanto eseguito.

Nelle varie sezioni del manuale sono trattati tutti gli aspetti tecnici e progettuali utili per sapere come muoversi nel campo documentale e nel campo pratico, nonché in fase di preparazione delle pratiche amministrative, in cantiere ed infine nella redazione delle certificazioni ed asseverazioni, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita dagli autori, con vari casi risolti in modo puntuale, relativi agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica degli edifici in ottica Superbonus.

Sezione online dedicata ai documenti

Al manuale è associata una ricca sezione online completa di decine di documenti utili di carattere operativo come, per esempio, i fascicoli tecnici, i capitolati, i computi metrici, i SAL e le asseverazioni. Ecco l’elenco dei materiali online:

Fascicolo tecnico edile e CILAS Fascicolo tecnico edile Modulo CILAS

Fascicolo tecnico sismico Relazione generale sismica e sulle strutture Relazione geotecnica e sulle fondazioni Tav. 01 Rilievi dei manufatti Piano interrato e Piano Terra Tav. 02 Rilievi dei manufatti Piano 1 e 2 Tav. 03 Rilievi dei manufatti Copertura Tav. 04 Rilievi dei manufatti Nord Sud Ovest Est Tav. 05 Elaborati grafici Piano interrato Piano terra Tav. 06 Elaborati grafici Piano 1 e 2 Tav. 07 Elaborati grafici Copertura Tav. 08 Elaborati grafici Nord Sud Ovest Est

Capitolato

Allegati Contratto congiunto condominio Master contratto appalto condominio Dichiarazione impresa Superbonus 110% Addendum al contratto di appalto condominio Superbonus – Autorizzazione effettuazione intervento Elenco documenti fascicolo tecnico Elenco documenti per visto di conformità Superbonus 110% Richieste condominio Dichiarazione dati unità immobiliare Check list

Computi e riepilogo Redazione computi Riepilogo SAL Riepilogo finale Ripartizione spese Computo metrico estimativo energetico Computo metrico estimativo serramenti Riepilogo e ripartizioni

SAL Asseverazione Asseverazione Ecobonus Asseverazione efficacia interventi strutturali primo SAL Sismabonus Asseverazione efficacia interventi strutturali primo SAL Sismabonus con note Elenco documenti per SAL ENEA SAL Ecobonus SAL Sismabonus



Gli autori

Fortunato D’Amico – Laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Ha lavorato nella ricerca e nella comunicazione tecnico scientifica relativa ai progetti di architettura, design, paesaggio. Ha insegnato nei corsi di architettura e design del Politecnico di Torino e di Milano. Promotore dell’AGENDA 2030 e La Carta di Ginevra delle Nazioni Unite sull’Abitare Sostenibile.

Massimo Facchinetti – Dopo la laurea al Politecnico di Milano in disegno industriale, prosegue l’attività accademica come professore universitario a contratto presso diversi atenei, tra cui quelli di Firenze, Brescia, Milano, insegnando nei corsi di architettura e design. Ha lavorato nello sviluppo di molti progetti in Venezuela, Tunisia Senegal, Libia, Oman, ed Emirati Arabi, Mongolia.

