Edilizia sostenibile in Alto Adige: il programma dei Klimahouse Tours 2022

Anche quest’anno, Klimahouse offre ai propri visitatori l’opportunità di essere guidati alla scoperta delle buone pratiche dell’edilizia sostenibile dell’Alto Adige, connubio di efficienza, innovazione, design e comfort abitativo. Del resto, una progettazione consapevole non può prescindere da una conoscenza approfondita.

Appuntamento imperdibile della 17esima edizione della manifestazione internazionale sul risanamento e l’efficienza energetica (>> scopri qui il programma) sono, infatti, i Klimahouse Tours, che condensano in pochi giorni una molteplicità di esperienze formative attraverso l’esplorazione di edifici virtuosi nel panorama dell’architettura e dell’edilizia, in compagnia dei progettisti che li hanno realizzati.

Si tratta di 5 tour tematici (in lingua italiana e tedesca) organizzati in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige e rivolti al pubblico dei professionisti (1 CFP per architetti dell‘Ordine di Bolzano tramite autocertificazione su iM@teria). Vediamo quali sono.

Tour 1: Risanare l’esistente. CasaClima R

Bolzano e Chiusa

Architetto Peter Kompatscher (Projectteam) – Hotel Castel Hörtenberg, Bolzano

Stefan Gamper Architetto – Ex Ospedale dei Poveri, Chiusa

Tour 2: Abitare nel comfort

Appiano e Bolzano

monovolume architecture+design – Villa P2, Appiano

Area Architetti (Arch. Pauro e Fregoni) – Condominio Concordia, Bolzano

Area Architetti (Arch. Pauro e Fregoni) Condominio Prati Gries, Bolzano

Tour 3: Vivere la comunità

Renon e San Pancrazio in Val d’Ultimo

Roland Baldi Architects – Centro Protezione Civile, Collalbo Renon

Stifter + Bachmann Architetti – Kletterhalle Santenwaldele, St. Pancrazio

Tour 4: Costruire con il legno

Maranza e San Vigilio di Marebbe

Architetto Andreas Gruber – Obomilla Waldchalets, Maranza

Pedevilla Architects – Ciasa Acqua Bad, San Vigilio di Marebbe

Tour 5: La cura dell’ospite in Alto Adige

Renon, Barbiano e Varna

BergmeisterWolf Architetti – Parkhotel Holzer, Renon

Architetto Theodor Gallmetzer – Briol Hotel e appartamenti, Barbiano

BergmeisterWolf Architetti – Villa Mayr, Varna

>> Scopri qui il programma completo dei Klimahouse Tours 2022 e iscriviti <<

I tour partiranno dalla Fiera di Bolzano, con autobus che saranno disponibili in Piazza Fiera. I partecipanti dovranno essere dotati di Green Pass valido e mascherina.

Immagine: Centro Protezione Civile, Roland Baldi Architects, Collalbo – Foto Da Riz