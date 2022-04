Cessione credito Bonus edilizi, ultime ore per la comunicazione: istruzioni

Ultime ore per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione della cessione del credito (o dello sconto in fattura) alternativa alla fruizione diretta (tramite detrazione Irpef), per Superbonus, Bonus Facciate, Sismabonus, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni, per le spese sostenute nel 2021.

Come abbiamo visto infatti, per i privati soggetti IRPEF il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni, inizialmente fissato al 16 marzo 2022 e poi prorogato al 7 aprile 2022, con la conversione in legge del Sostegni Ter (Legge 28 marzo 2022, n.25) è stato spostato al 29 aprile 2022.

Questo per quanto riguarda le spese sostenute nel 2021, ma anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Società, professionisti e autonomi potranno invece trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle opzioni fino al 15 ottobre 2022 (come stabilito dal Decreto Energia). Questi soggetti avranno quindi circa sei mesi di tempo in più a disposizione, rispetto ai privati, per trovare un soggetto disposto ad accettare il credito quando non è possibile l’uso diretto sotto forma di detrazione delle somme ottenute a fronte dello sconto in fattura (>> ne abbiamo parlato qui, insieme alla possibilità di quarta cessione).

Ricordiamo che i crediti maturati grazie ai bonus edilizi possono essere ceduti al massimo tre volte, ma le cessioni successive alla prima possono essere effettuate solamente a favore di soggetti qualificati (>> qui abbiamo visto quali sono).

Cessione e sconto: in questo articolo trovi tutte le date da non perdere di vista

Piattaforma cessione crediti, guida di Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ad aprile 2022 la sua Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti, che illustra tutte le funzionalità della Piattaforma cessione crediti >> leggila e scaricala qui

Tramite la Piattaforma i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi (ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti).

Per accedere è necessario autenticarsi nella nuova area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e poi seguire il percorso: Servizi > Agevolazioni > Cessione crediti (tramite la “vecchia” area riservata, invece, occorre seguire il percorso La mia scrivania > Servizi per Comunicare e poi cliccare su Piattaforma Cessione Crediti)

Una volta entrati, la Piattaforma si compone di quattro funzioni:

Monitoraggio crediti Cessione crediti Accettazione crediti/sconti Lista movimenti

La guida di Entrate indica tutti i passaggi da seguire e le procedure per operare eventuali correzioni. In appendice sono anche riportate, in una tabella, tutte le attuali regole di cedibilità dei crediti relativi ai bonus edilizi.

Presente infine una tabella di corrispondenza tra i codici degli interventi edilizi indicati nel modello di comunicazione dell’opzione (prima cessione o sconto) e i codici che identificano i relativi crediti nel modello F24 o sulla Piattaforma.

Immagine: iStock/deepblue4you