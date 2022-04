Concorso tecnici INAIL: 32 posti per laureati

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 26 aprile 2022 il bando del concorso INAIL per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 32 professionisti tecnici (laureati) per la consulenza tecnica per l’accertamento rischi e prevenzione.

Vediamo tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, e le modalità di selezione.

Candidature entro le ore 17:00 del 26 maggio 2022, mediante l’applicazione informatica presente sul sito istituzionale INAIL. I candidati dovranno essere in possesso di SPID e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Concorso tecnici INAIL, requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale dell’INAIL, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti generali (cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiego, ecc.) e di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea magistrale (LM) in:

– Biologia (LM-06)

– Fisica (LM-17)

– Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (LM-20)

– Ingegneria Biomedica (LM-21)

– Ingegneria Chimica (LM-22)

– Ingegneria Civile (LM-23)

– Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24)

– Ingegneria dell’Automazione (LM-25)

– Ingegneria della Sicurezza (LM-26)

– Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27)

– Ingegneria Elettrica (LM-28)

– Ingegneria Elettronica (LM-29)

– Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30)

– Ingegneria Gestionale (LM-31)

– Ingegneria Informatica (LM-32)

– Ingegneria Meccanica (LM-33)

– Ingegneria Navale (LM-34)

– Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio (LM-35)

– Scienze Chimiche (LM-54)

– Scienze e Tecnologie agrarie (LM-69)

– Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71)

– Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74)

– Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86)

Oppure

laurea specialistica (LS) equiparata ad una delle suddette classi di lauree magistrali;

magistrali;

diploma di laurea (DL) "vecchio ordinamento" equiparato ad una delle suddette classi di lauree magistrali

suddette classi di lauree magistrali

Concorso tecnici INAIL, prove d’esame

Il concorso si articola nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli , finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Ai fini della votazione

complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli non concorre alla formazione del voto finale di merito;

, finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli non concorre alla formazione del voto finale di merito; prova scritta , consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e avrà

ad oggetto argomenti afferenti alle materie indicate nel prossimo paragrafo;

, consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e avrà ad oggetto argomenti afferenti alle materie indicate nel prossimo paragrafo; prova orale.

Materie d’esame

Di seguito le materie che saranno oggetto delle prove scritta e orale:

legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

metodi e tecniche di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

gestione del rischio da interferenze (DUVRI);

igiene industriale;

gestione delle emergenze;

gestione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili;

l’informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

i dispositivi di protezione individuale: regolamento DPI, criteri di scelta, impiego, gestione, manutenzione;

cenni di legislazione in materia di tutela del lavoro, della maternità, del lavoro notturno;

rischi connessi allo stress lavoro correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

caratteristiche degli ambienti di lavoro;

sicurezza di attrezzature, macchine e impianti comprese quelle soggette alle direttive PED ed ATEX;

valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione relative a:

– rischio incendio, esplosione, elettrico, illuminazione, videoterminali;

– rischi fisici, chimici e biologici;

– rischio da agenti cancerogeni, con particolare riferimento a silice e amianto;

– rischio di caduta dall’alto;

– rischi posturali, da movimentazione manuale dei carichi e da sforzi ripetuti;

– microclima;

cenni di classificazione degli infortuni e delle malattie professionali;

sistemi di normazione tecnica, accreditamento e certificazione;

elementi di gestione sistemica delle organizzazioni (qualità – norme della serie UNI EN ISO 9000, ambiente – norme della serie UNI EN ISO 14000;

sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Linee guida Uni-INAIL e UNI ISO 45001);

responsabilità amministrativa delle imprese e modelli organizzativi e gestionali;

legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

