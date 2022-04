Dispositivi di Protezione Individuale: fondamentali per la sicurezza dei lavoratori

L’obiettivo imprescindibile di ogni attività lavorativa dovrebbe essere quello di proteggere adeguatamente sé stessi e gli altri. Può sembrare un’affermazione banale ma non lo è. Lo dimostra il fatto che nel 2021, secondo i dati forniti dall’INAIL, sono state oltre 1221 le cosiddette morti bianche, quelle avvenute sui luoghi di lavoro. A queste è necessario aggiungere gli infortuni, la cui stima supera i 555.000 sempre nel solo 2021.

Numeri che parlano chiaro e che portano con sé una riflessione importante: quella di quanto ancora si possa e sia necessario fare in termini di protezione. In tal senso si rivelano cruciali i Dispositivi di Protezione Individuale, i cosiddetti DPI, ovvero quelle soluzioni pensate per garantire al lavoratore l’adeguata protezione durante le ore di svolgimento della professione.

Si tratta di strumentazioni non solo obbligatorie per legge ma anche in grado di offrire la massima produttività all’azienda. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più.

Dispositivi di Protezione Individuale, cosa sono

I DPI dispositivi di protezione individuale sono entrati per la prima volta in vigore il 15 maggio 2008 con il Decreto Legislativo n. 81, conosciuto anche come “Testo Unico sulla salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro” o “Testo Unico” (T.U.). Un aggiornamento epocale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che ha unificato le numerose disposizioni e integrazioni susseguitesi nel corso degli anni sulla sicurezza dei lavoratori, con relativo sistema sanzionatorio.

Il T.U. ha decretato definitivamente l’importanza cruciale che rivestono i DPI, definendoli al comma 1 dell’articolo 74 come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

I Dispositivi di Protezione Individuale è imprescindibile vengano indossati dal lavoratore a livello cautelativo, così da garantirgli la massima protezione dai diversi rischi che possono ledere la sicurezza o la salute durante lo svolgimento della professione.

A produrli diverse aziende, come ad esempio Italweber Group, specializzata nella realizzazione di componenti elettrici fin dal 1960, presente in tutto il territorio nazionale con prodotti certificati e Made in Italy. Tra questi ci sono anche appunto i Dispositivi di Protezione Individuale e quelli per la segnaletica, essenziali nel mondo del lavoro, dove è fondamentale non dare per scontata la sicurezza.

Quali sono le tipologie dei DPI?

I DPI Dispositivi di Protezione Individuale sono presenti sul mercato secondo molteplici tipologie, adatte a proteggere dai pericoli che possono verificarsi durante l’attività legata al lavoro. La classificazione è, pertanto, stata definita secondo tre categorie.

Precisiamo però che ci sono alcuni DPI (come ad esempio i guanti ignifughi, i dispositivi di protezione sanitari, gli occhiali) che si trovano in tutte le classificazioni. Andando più nel dettaglio:

Categoria I. Dispositivi certificati che servono a proteggere dai danni lievi e che non vedono conseguenze irreversibili. Tra questi ci sono i guanti, i copricapi leggeri e gli occhiali.

Dispositivi certificati che servono a proteggere dai e che non vedono conseguenze irreversibili. Tra questi ci sono i guanti, i copricapi leggeri e gli occhiali. Categoria II. Dispositivi di Protezione Individuale che offrono una protezione dai danni di media entità , certificati CE e costantemente monitorati. Si tratta, ad esempio, di indumenti e accessori ad alta visibilità, occhiali di protezione da raggi x/radiazioni ultraviolette e infrarosse, ecc. ecc.

Dispositivi di Protezione Individuale che offrono una protezione dai , certificati CE e costantemente monitorati. Si tratta, ad esempio, di indumenti e accessori ad alta visibilità, occhiali di protezione da raggi x/radiazioni ultraviolette e infrarosse, ecc. ecc. Categoria III. DPI che garantiscono la protezione da fenomeni che potrebbero causare un pericolo di vita per il lavoratore con danni irreparabili (la morte), gravi o permanenti (ad esempio la cecità). Questi dispositivi presentano il marchio CE e devono essere utilizzati previ specifici corsi e aggiornamenti continui. Sono, ad esempio, tipologie specifiche di guanti, imbracature di sicurezza, ecc. ecc.

Anche la segnaletica acquisisce un ruolo fondamentale e da non sottovalutare nella sicurezza sui luoghi di lavoro, da integrare con tutte e tre le categorie di DPI.

I dispositivi di protezione individuale si rivelano un elemento essenziale in tutte le aziende, dove è essenziale che siano introdotti con attenzione, specificità e in virtù dei protocolli adottati dal Governo. Fondamentale che i prodotti siano realizzati in maniera mirata ed efficace, nonché nel rispetto delle certificazioni attuali, e che vengano indossati correttamente dai lavoratori.

