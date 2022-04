Dizionario tecnico illustrato per le costruzioni, l’ingegneria e l’architettura (ita/ing e ing/ita)

Come si traduce in inglese “massetto isolato per collocazione impianti”? E “profilo montante in lamiera d’acciaio” o “scarico pluviale con bocchettone parafoglie”?

Questo nuovo dizionario tecnico propone una selezione essenziale di termini per il settore delle costruzioni, fondamentale per l’applicazione in ambito professionale e per gli studenti delle facoltà di architettura e ingegneria.

Il Dizionario tecnico illustrato per le costruzioni, l’ingegneria e l’architettura (Italiano/Inglese e Inglese/Italiano) è uno strumento utile per poter imparare ad approcciarsi in ogni situazione anche lavorando all’estero.

Nella prima parte dell’opera sono raccolti e catalogati in ordine alfabetico (italiano/inglese e inglese/italiano) i vocaboli che si incontrano più di frequente nell’ambito delle strutture civili, del cantiere, dell’efficienza energetica e della diverse branche del settore edilizio.

La seconda parte, interamente a colori, ospita una raccolta di tavole che rappresentano, strutture generali, particolari costruttivi e dettagli di edifici in legno e laterizio (stratigrafie e in 3D), ognuna dotata di una legenda completa in italiano e in inglese.

Si tratta di uno strumento di lavoro utile per la consultazione in studio e in cantiere, realizzato in un formato snello che ospita centinaia di lemmi e oltre 20 tavole illustrate.

Molly Jade Davey , nata in Scozia e madrelingua inglese, vive da tempo in Italia. Dopo gli studi tecnici e diverse esperienze presso studi di architettura e progettazione, ha realizzato questo dizionario e disegnato tutte le tavole presenti nell’opera.

, nata in Scozia e madrelingua inglese, vive da tempo in Italia. Dopo gli studi tecnici e diverse esperienze presso studi di architettura e progettazione, ha realizzato questo dizionario e disegnato tutte le tavole presenti nell’opera. Andrea Barocci, ingegnere, fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.

