L’e-book Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super ecobonus, aggiornato allo stato dell’arte (legge di bilancio 2022, d.l. 27.1.2022 n. 4 c.d. decreto Sostegni Ter, d.m. 14.2.2022 c.d. Prezzario MiTE, d.l. 25.2.2022 n. 13, l. 25.2.2022 n. 15 e l. 28.3.2022 n. 25), si configura come un vero e proprio vademecum operativo per il tecnico chiamato ad applicare nella pratica gli interventi progettuali necessari per conseguire il miglioramento e il risparmio energetico degli edifici nell’ambito dei lavori agevolati al 110% (il c.d. Ecobonus e Super Ecobonus). >> abbiamo riassunto tutte le scadenza aggiornate in questo articolo

Caratteristiche del volume

L’opera suddivide il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare.

Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, step by step, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione.

Se tutte le verifiche risulteranno soddisfatte allora si potrà procedere con il progetto preliminare.

Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti, in particolare il salto di due classi energetiche e il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per l’Ecobonus.

Per saperne di più

L’autore: Sergio Pesaresi, ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura.

Tutto sullo studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110%

