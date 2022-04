Concorso tecnici Ministero della Cultura: 120 posti per architetti e ingegneri

Sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 28 dell’8 aprile 2022 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato (18 mesi) e a tempo parziale (18 ore settimanali) da destinare presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Istruzione.

Per il Ministero della Cultura, in particolare, sono ricercate anche numerose figure con formazione tecnica.

Andando nello specifico, per l’Area funzionale III, fascia retributiva F1 (richiesta laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale) sono ricercate 96 unità di personale a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Architetto (Codice ART/TC) e 24 unità di personale a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Ingegnere (Codice ING/TC).

Per l’Area funzionale II, fascia retributiva F2 (richiesto diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto) sono inoltre ricercate 18 unità di personale a tempo determinato con il ruolo di Assistente Tecnico (Codice ATE/TC).

Con la stessa procedura il Ministero assumerà anche archeologi, archivisti, bibliotecari, geologi, tecnologi e figure amministrative e per l’accoglienza e la vigilanza.

Concorso tecnici Ministero della Cultura: invio domande

I candidati dovranno inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, e dovranno essere in possesso di SPID e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Candidature entro le ore 14:00 del 9 maggio 2022, mediante la piattaforma StepOne ripam.cloud.

Concorso tecnici Ministero della Cultura: prove d’esame

Per i posti di area funzionale III, fascia retributiva F1, e di area funzionale II, fascia retributiva F2, è prevista una prova selettiva scritta distinta per i relativi codici di concorso. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali.

In particolare, le prove scritte consisteranno in un test di 20 quesiti a risposta multipla da risolvere in 40 minuti:

10 quesiti di cultura generale,

10 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie indicate nel bando.

Per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di categoria A1, è previsto invece un solo colloquio di idoneità.

Immagine: iStock/Kenishirotie