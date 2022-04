Quarta cessione del credito: cambiano ancora le regole dei Bonus Edilizi

Ancora novità per la cessione dei crediti. Imprese e soggetti Iva avranno tempo fino al 15 ottobre 2022 per l’invio delle comunicazioni alle Entrate. Arriva poi la possibilità di una quarta cessione, ma solo da parte di banche e intermediari regolamentati.

Le novità in un emendamento al decreto Energia (DL 17/2022) all’esame approvato in commissione e ora all’esame dell’Aula della Camera. Sul testo c’è l’accordo del governo.

Le nuove scadenze per imprese e professionisti

La prima novità è dunque quella dello slittamento del termine per l’invio della comunicazione di cessione del credito per le spese dello scorso anno (2021) relative a tutti i bonus ammessi alle detrazioni per i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA.

Società, professionisti e autonomi potranno dunque trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni fino al 15 ottobre 2022. Circa sei mesi di tempo in più a disposizione per trovare un soggetto disposto ad accettare il credito quando non è possibile l’uso diretto sotto forma di detrazione delle somme ottenute a fronte dello sconto in fattura.

Quarta cessione libera per le banche

L’altra novità riguarda l’introduzione della possibilità di una ulteriore operazione di cessione del credito, arrivando così in tutto a quattro. Questa quarta possibilità riguarda le banche ma è di nuovo “libera”, ossia si può cedere il credito a qualunque soggetto anche fuori dal sistema bancario. Il testo in corso di approvazione, infatti, stabilisce che alle banche e agli intermediari finanziari “è consentita un’ulteriore cessione a favore di altri soggetti”, dopo le prime due operazioni.

In pratica secondo il nuovo schema:

la prima cessione è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto;

è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto; la seconda cessione e la terza cessione possono essere fatte solo agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia;

e la terza cessione possono essere fatte solo agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia; gli intermediari vigilati possono fare una quarta cessione verso qualunque soggetto.

E’ prevista comunque la responsabilità in solido tra il cedente e il quarto cessionario “libero” in caso di indebita compensazione. Quindi in sostanza la banca che ha esaurito il plafond di crediti che può compensare e li cede a sua volta è comunque responsabile se chi acquista il credito fa compensazioni indebite.

Solo crediti con il bollino

La possibilità di questa quarta cessione, comunque, scatterà solo dopo l’introduzione del “bollino” che servirà ad identificare il soggetto che ha effettuato la prima opzione di cessione, fornitore o committente che sia.

Secondo le nuove norme, infatti, le disposizioni relative a questa nuova ulteriore quarta cessione si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. E’ proprio questa la data dalla quale scatterà l’applicazione del nuovo codice identificativo univoco.

