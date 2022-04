Non ha molto senso incentivare le auto elettriche se non ci sono le colonnine: per questo nel PNRR c’è un fortissimo investimento proprio su questi elementi.

Con queste parole, il Ministro Giovannini ha recentemente posto sul tavolo una questione tanto semplice quanto fondamentale: la mobilità elettrica si diffonderà con lo sviluppo dei sistemi di ricarica. Nel mese di giugno oltre 700 milioni di euro del PNRR dovranno essere messi a gara per tale scopo.

Sul tema della mobilità elettrica se ne parlerà all’interno del webinar gratuito, organizzato da Ediltecnico in collaborazione con Daze Technology Sistemi di ricarica elettrica negli edifici residenziali: bonus fiscali e soluzioni tecniche per la mobilità sostenibile che si terrà il giorno Martedì 10 maggio 2022 dalle ore 16.30 – 18.00.

Programma e docenti

Il webinar gratuito si pone quindi l’obiettivo di focalizzare il tema cruciale dei sistemi di ricarica elettrica, fornendo a progettisti e amministrazioni condominiali gli strumenti per capire quali siano le opportunità (agevolazioni, sgravi fiscali, interventi superbonus, ecc.) e quali siano gli aspetti tecnici da tenere presenti quando, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione, si decida di dotare un edificio o un condominio di sistemi per la mobilità sostenibile.

Nello specifico, il corso si svolgerà secondo questo programma:

> 16:30-17:00 Ricarica elettrica: le detrazioni e le opportunità per il residenziale domestico

• Le agevolazioni disponibili, spese ammissibili e indicazioni operative

• Sistemi di ricarica elettrica: confronto interventi in regime di Superbonus e in regime tradizionale

• IVA agevolata per veicoli elettrici per disabili, cenni

A cura di Matilde Fiammelli, Dottore Commercialista, esperta di agevolazioni fiscali in ambito edilizio e ambientale, autrice Maggioli.

> 17:00-17:45 Installazione di wallbox di ricarica elettrica per uso domestico: aspetti tecnici

• Caratteristiche tecniche dei sistemi di ricarica: indicazioni per il corretto dimensionamento

• Bilanciamento dei carichi: cos’è e perché è importante

• Soluzioni disponibili e consigli per la scelta consapevole

A cura di Lorenzo Ferrari, Ingegnere gestionale, esperto di mobilità elettrica, DazeTechnology.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Foto di copertina: iStock/VictorHuang