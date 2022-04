Come l’innovazione cambia e cambierà le costruzioni: arriva la seconda edizione di Forum Ingegneria 4.0

La necessità di trovare nuove risposte ai continui cambiamenti che la rivoluzione 4.0 apporta all’intero comparto delle costruzioni è la spinta con la quale prende il via la seconda edizione di Forum Ingegneria 4.0 che si terrà venerdì 20 maggio 2022.

Novità di questa edizione è che si terrà in presenza presso H-FARM campus, il più grande ed importante polo d’innovazione europeo situato alle porte di Venezia. Rimarrà comunque la possibilità di collegarsi in live streaming per chi non potrà partecipare di persona.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

I protagonisti dell’evento saranno sempre top players del settore delle costruzioni, CEO e Direttori delle più importanti società d’ingegneria in Italia, che si alterneranno sul palco parlando di specifici temi di innovazione digitale raggruppati in tre macrocategorie:

Innovazione e digitalizzazione delle infrastrutture

Sostenibilità ed economia circolare delle costruzioni

Human factor, risorse umane e organizzazione del lavoro nel settore delle costruzioni

Intervistiamo l’ing. Paolo Segala, CEO di CSPFea e Direttore Innovazione di FEA Engineering, le due Aziende che hanno ideato e organizzato questo Forum.

Parte la seconda edizione del Forum Ingegneria 4.0

Si rinnova per il secondo anno consecutivo l’appuntamento Forum Ingegneria 4.0, dopo il successo della prima edizione. Come è andata la precedente edizione e quali osservazioni ha portato con sé?

La prima edizione è stata una vera e propria maratona di 7 ore con una risposta più che positiva sia dal lato dei nostri Top Talkers sia dalla platea che ha seguito l’evento da casa in live streaming. La rapidità con cui i paradigmi dell’innovazione del settore AEC cambiano di anno in anno ci ha fatto capire che questa iniziativa, per essere utile, deve avere una cadenza annuale.

Cosa prevedeva la prima edizione? Leggi per approfondire

Chi saranno i Top Talkers e quali saranno i temi dell’edizione 2022?

Lo scorso novembre abbiamo invitato i Top Talkers in una sessione di workshop guidato con le modalità di design thinking per decidere quali sarebbero state le tematiche della seconda edizione. Si è così deciso che le tematiche saranno 3 divise per altrettante sessioni per i 16 Top Talkers che parleranno il prossimo 20 maggio:

Innovazione digitale nelle infrastrutture e nei servizi energetico ambientali sarà il tema trattato da Musinu (ESNSER), Foria (ETS), Mazzacurati (Heratech), Mazzalai (SYSTRA SWS).

sarà il tema trattato da Musinu (ESNSER), Foria (ETS), Mazzacurati (Heratech), Mazzalai (SYSTRA SWS). La Sostenibilità e la transizione energetica e la sostenibilità nelle costruzioni di grandi opere , con uno sguardo alle esigenze normative, sono i temi trattati da Scicolone (ARTELIA), De Bettin (DBA), Croccolo (Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili), Federzoni (Politecnica), Sartor (SAVE Engineering).

, con uno sguardo alle esigenze normative, sono i temi trattati da Scicolone (ARTELIA), De Bettin (DBA), Croccolo (Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili), Federzoni (Politecnica), Sartor (SAVE Engineering). Come cambiano i processi aziendali nelle Engineering, il project management, l’upskilling e il reskilling e gli approcci più strategici verso l’Ingegneria 4.0 sono i temi trattati da Gori (ESA Engineering), Pizzi (F&M Ingegneria), Caccia (Lombardini22), Furlan (NET Engineering), Levorato (OneWorks), De Martino (Pini Group).

Un’iniziativa unica nel suo genere, tante professionalità del mondo dell’ingegneria riunite in un unico evento, a chi si rivolge l’evento?

Penso che le tematiche che i Top Talkers porteranno sul palco saranno di grande interesse per Managers, CEO, Professionisti, Ingegneri e Architetti ed operatori del settore che vogliono avere una visione delle maggiori tendenze nel business dei servizi di ingegneria. Interloquire direttamente con i protagonisti del settore che stanno vivendo nelle proprie realtà questi cambiamenti è sicuramente fonte di ispirazione e suggerimento pratico per innovare il proprio lavoro.

Forum Ingegneria 4.0 edizione 2022 è un evento gratuito che si terrà in presenza a H-FARM Campus (e online in live streaming) venerdì 20 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00, aperto a tutti.

E’ stata fortemente voluta un’edizione in presenza fisica scegliendo una location senza compromessi. Anche i posti in presenza sono disponibili gratuitamente fino ad esaurimento quindi l’invito è di iscriversi quanto prima per riservare la propria partecipazione.

È obbligatoria l’iscrizione anche per accedere all’evento in streaming. Forum Ingegneria 4.0 vi attende per costruire assieme!

Guarda il teaser dell’evento