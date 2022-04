Pareti in vetro mobili per progettare e suddividere gli spazi

Dorma Hüppe, azienda del gruppo Dormakaba propone un nuovo prodotto di Varitrans: Varitrans Industrial Design.

Questa soluzione innovativa si contraddistingue grazie alla sua particolare struttura composta da montanti rivestiti in alluminio, impreziositi da una verniciatura in nero intenso RAL 9005. Queste caratteristiche rievocano il fascino dell’architettura delle fabbriche del Novecento: un’ispirazione retrò che dà vita ad un look moderno e sofisticato che non sacrifica le funzionalità e i vantaggi delle pareti mobili Varitrans, già consolidati dal loro ampio successo.

Pareti in vetro mobili per creare spazi senza barriere

Grazie alle sue pareti in vetro mobili con movimentazione manuale o completamente automatica COMFORTDRIVE, Varitrans Industrial Design crea un effetto open-space da loft senza barriere visibili che dona ampiezza e trasparenza agli spazi interni di ogni edificio. Con Varitrans Industrial, le aree si arricchiranno di un’atmosfera moderna, creativa e piacevole, perfetta per ogni tipo di evento.

L’ampia gamma di componenti di sistema si adatta alle diverse soluzioni di planimetria e soddisfa ogni esigenza di installazione e applicazione con elementi a parete che possono raggiungere i 4 mt. I montanti di alluminio in nero RAL 9005 sono inseriti sulla parte frontale della superficie in vetro e il bordo del vetro rimarrà visibile. La struttura delle pareti è composta da tre montanti orizzontali e, opzionalmente, possono essere aggiunti ulteriori due o tre montanti verticali, ottenendo così due diverse varianti di design.

