Bonus Acqua Potabile: pronto il codice tributo F24, ma rimborso più basso

Come abbiamo visto, fino al 28 febbraio 2022 era possibile inviare le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua potabile e beneficiare del cosiddetto Bonus Acqua Potabile.

Il Bonus Acqua Potabile, lo ricordiamo, consiste in un credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi per migliorare la qualità dell’acqua da bere, in casa o nella propria azienda, ed è stato confermato fino al 2023 >> qui tutti i dettagli (questo bonus non è da confondere con il Bonus Idrico da 1.000 euro per sostituire i sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la rubinetteria).

Come detto, dopo aver fatto la richiesta tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate, il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Ora Entrate ha messo a disposizione il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, ma ha anche reso noto che, a causa dell’elevato numero di richieste, la percentuale di credito d’imposta effettivamente ottenibile è stata ridotta (e non è più quindi del 50%).

Bonus Acqua Potabile 2021 al 30,3745%

L’Agenzia delle Entrate ha infatti comunicato che, a fronte dei 5 milioni di euro stanziati per il Bonus Acqua Potabile per il 2021, sono stati richiesti un totale di 16.461.141 milioni di crediti d’imposta, più del previsto. I fondi stanziati non risultano quindi sufficienti.

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al 30,3745% (5.000.000 / 16.461.141) dell’importo del credito richiesto.

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore a 1000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica e, per gli altri soggetti, a 5000 euro per ciascun immobile adibito all’attività.

Codice Tributo Bonus Acqua Potabile

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello di pagamento F24, la risoluzione AdE n. 17/E del 2022 ha istituito il seguente codice tributo: