Compensazione prezzi dei materiali nelle opere pubbliche, criteri e procedure

Dopo il video corso sul quadro economico nei progetti di opere pubbliche (>> lo trovi qui), quello sulle modalità di affidamento diretto negli appalti pubblici (>> lo trovi qui) e quello sull’accelerazione delle procedure del PNRR, PNC e Fondi Strutturali (>> lo trovi qui), il nostro autore Marco Agliata – architetto libero professionista esperto di programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private – in questo corso di formazione si focalizza sulla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

In particolare, l’autore analizza i criteri e le procedure per la compensazione dei prezzi, specificando anche le modalità operative per il calcolo delle compensazioni nei lavori di opere pubbliche, e analizzando un esempio pratico.

L’Arch. Agliata ha recentemente analizzato il tema per noi anche nell’articolo Incremento prezzi: come si calcola la compensazione materiali opere pubbliche, con un esempio di calcolo per le lavorazioni che prevedono l’impiego di armature metalliche realizzate con rete elettrosaldata

Guardalo qui nella sua interezza (dura circa 27 minuti):

00:00:00 Introduzione al tema

Introduzione al tema 00:02:28 La revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

00:06:46 Criteri di calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali

00:11:27 La procedura di compensazione dei prezzi per i materiali

00:15:04 Esempio di calcolo per la compensazione dei prezzi dei materiali

00:20:22 Gli sviluppi futuri della normativa sulla compensazione

Contenuti scaricabili

A integrazione del corso sulla compensazione prezzi dei materiali qui puoi scaricare:

le slide del corso

