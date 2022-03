Concorso 203 Assistenti tecnici Ministero Giustizia: 50 posti per Geometri

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 203 Assistenti tecnici (II Area funzionale, fascia retributiva F2), per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria come di seguito specificati.

Di questi 203 posti, 50 sono per geometri (in possesso di diploma di geometra , ora diploma di istituto tecnico – Costruzioni, ambiente e territorio, o titoli equiparati), che rivestiranno il ruolo di Assistente Tecnico – Edile.

I 203 posti disponibili sono infatti così suddivisi:

50 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Edile (codice concorso TE01 );

posti nel profilo professionale di (codice concorso ); 48 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettronico (codice concorso TE02 );

posti nel profilo professionale di (codice concorso ); 50 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettrotecnico (codice concorso TE03 );

posti nel profilo professionale di (codice concorso ); 49 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Meccanico (codice concorso TM04 );

posti nel profilo professionale di (codice concorso ); 6 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Agrario (codice concorso TA05)

La domanda va inviata in via telematica entro e non oltre il giorno 28 aprile 2022.

Concorso tecnici Ministero Giustizia: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dal Ministero della Giustizia, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico;

qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

non essere stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.

Richiesto inoltre il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico per ogni settore:

codice concorso TE01: diploma di geometra (art. 1, legge 75 del 7 marzo 1985), ora diploma di istituto tecnico – «Costruzioni, ambiente e territorio» o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

(art. 1, legge 75 del 7 marzo 1985), ora diploma di istituto tecnico – «Costruzioni, ambiente e territorio» o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; codice concorso TE02 : diploma di istituto tecnico, settore tecnologico – indirizzo elettronico, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

: diploma di istituto tecnico, settore tecnologico – indirizzo elettronico, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; codice concorso TE03 : diploma di istituto tecnico, settore tecnologico – indirizzo elettrotecnico, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

: diploma di istituto tecnico, settore tecnologico – indirizzo elettrotecnico, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; codice concorso TM04 : diploma di istituto tecnico, settore tecnologico – indirizzo meccanico, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

: diploma di istituto tecnico, settore tecnologico – indirizzo meccanico, o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; codice concorso TA05: diploma di perito agrario, ora diploma di istituto tecnico – «Agraria, agroalimentare e agroindustria» o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Concorso tecnici Ministero Giustizia: prove di selezione

Il concorso è per esami, e la selezione consisterà quindi unicamente in una prova scritta e una prova orale, che potrebbero essere precedute da una prova preselettiva, a seconda del numero di domande pervenute.

L’eventuale preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e una serie di domande vertenti su Elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

Prova scritta

La prova scritta, comune a tutti i settori, consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

Elementi sulla normativa tecnica relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503);

(Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503); Codice di prevenzione incendi (Decreto Ministero dell’interno 3 agosto 2015);

(Decreto Ministero dell’interno 3 agosto 2015); Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); Regolamento recante disposizioni riguardanti l’ installazione degli impianti all’interno degli edifici (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37);

all’interno degli edifici (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37); Codice dei contratti pubblici e relativi regolamenti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore).

Prova orale

La prova orale, verterà, oltre che sulle materie oggetto della precedente prova scritta, sulle seguenti:

Elementi di Ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria;

ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria; Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;

con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; Materie specifiche per ogni settore:

– Codice TE01: Tecnologia delle costruzione;

– Codice TE02: Tecnologia degli impianti elettronici;

– Codice TE03: Tecnologia degli impianti elettrici;

– Codice TM04: Tecnologia degli impianti meccanici;

– Codice TA05: Impianti relativi alle produzioni animali e vegetali ed alla trasformazione dei relativi prodotti.

Inoltre, nel corso del colloquio orale verrà accertata la conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

