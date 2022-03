Proroga Superbonus per le villette unifamiliari? Si farà

La proroga del Superbonus per le villette unifamiliari? Si farà: è nell’agenda del governo e sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza.

Ad annunciarlo i deputati della Lega che hanno comunicato che il sottosegretario al MEF, Federico Freni, rispondendo a un’interrogazione in Commissione Finanze “pur con le cautele del caso” ha aperto a questa possibilità.

Salvo imprevisti, quindi, entro il mese di aprile sarà fissata una nuova scadenza che consentirà di usufruire del 110 per cento anche per le spese sostenute dopo il 30 giugno, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori a quella data.

I dubbi sulla scadenza del 30 giugno

Al momento il testo dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede infatti la possibilità per i proprietari di villette be immobili unifamiliari funzionalmente autonomi di usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, a patto di avere realizzato al 30 giugno almeno il 30 per cento dei lavori complessivamente a progetto.

Fin sa subito in Parlamento (e non solo) è stata criticata questa formula, anche per il fatto che non sono state mai formalmente chiarite le modalità per attestare il rispetto della quota di lavori prevista per poter prolungare la durata della maxi detrazione, né tantomeno il soggetto che avrebbe dovuto certificare questo risultato. Nessuna indicazione in merito neppure dalle Entrate.

Le difficoltà per le cessioni

A questa incertezza si aggiunge poi il rincaro dei materiali, ma soprattutto il caos dovuto al blocco delle operazioni di cessione del credito, scattato a inizio febbraio e parzialmente cancellato a fine mese.

Nonostante la nuova apertura, però, le difficoltà alla cessione del credito rimangono e molti lavori stentano a partire, visti anche i tempi ormai eccessivamente ridotti per restare in regola.

L’apertura del governo

Di qui le richieste di procedere una proroga per le villette, anche in considerazione del fatto che le frodi in materia di Superbonus sono risultate molto marginali rispetto alle altre frodi che hanno visto al primo posto il bonus facciate. In Parlamento un po’ tutti i partiti avevano presentato emendamenti al decreto Sostegni-ter per prolungare la scadenza, ma finora il governo era stato irremovibile.

Ora, però, le cose sembrano essere nuovamente cambiate. Il DEF deve essere presentato in parlamento entro la metà di aprile e approvato entro il mese. Ancora poche settimane di attesa, dunque, e poi tutto sarà più chiaro.

Foto:iStock.com/Chalirmpoj Pimpisarn