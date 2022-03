Rinnovo consiglio ISI: i candidati della lista WE ARE ISI

Nell’ambito del rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana, per il triennio 2022-2025, un gruppo di 13 candidati di rilievo, rappresentanti del mondo dei Professionisti, delle Aziende e dell’Accademia, si propone di cogliere le occasioni che ci saranno nel corso dei prossimi 3 anni per spingere lo sviluppo e affermare il prestigio di ISI.

Le elezioni si terranno in modalità telematica e i seggi elettorali saranno aperti dal 30 marzo 2022 al 6 aprile 2022.

Gli obiettivi della lista WE ARE ISI

Degli obiettivi ben definiti e una chiara visione per il futuro di ISI uniscono i 13 candidati che hanno appena reso pubblico il programma che attueranno nel caso siano eletti come nuovo Consiglio Direttivo di ISI per il triennio 2022-2025.

La scelta di presentare questa candidatura in modo collegiale arriva in un momento di grande importanza e attenzione in Italia sul tema della sismica. I membri di questa lista ritengono che ISI abbia delle potenzialità straordinarie di rappresentare il mondo dell’Ingegneria Sismica Italiana in maniera compiuta, e abbia enormi possibilità di crescita.

Gli obiettivi della lista WE ARE ISI sono:

rappresentare gli Associati dialogando con le Istituzioni, aumentare la consapevolezza del rischio sismico, rafforzare un’offerta formativa di alto livello, affermare il prestigio ed il valore di ISI in Italia e all’estero, incrementare la conoscenza di Profession-ISI verso l’esterno e creare sinergie tra gli Associati, aziende e professionisti.

Le azioni comprese in questo programma coprono 4 fronti principali e consentono di raggiungere gli obiettivi elencati sopra, partendo in primis dal prestigioso Congresso Mondiale di Ingegneria Sismica – WCEE, che si svolgerà a Milano nel 2024 e vedrà circa 5000 delegati, tra questi i maggiori esperti a livello mondiale in ingegneria sismica. A proposito di questo evento, un’opportunità enorme per l’Italia, i candidati affermano:

“Vogliamo che il WCEE2024 non sia solo un convegno di scienziati, ma che sia invece un convegno di ingegneria per tutti gli ingegneri.”

Le restanti 3 linee di azione principali sono legate alla creazione di una fiera biennale dedicata alle Tecnologie Antisismiche presso fiera Milano, all’istituzione di un’Alta Scuola di Ingegneria Sismica, alla creazione di una Mostra permanente di Ingegneria Sismica presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, e alla creazione di momenti di scambio di esperienze e conoscenze tra gli Associati ISI.

I nomi dei candidati

I candidati di questa lista sono professionisti e imprenditori estremamente attivi nell’ambito delle tecnologie antisismiche, con forti connessioni sia nazionali che internazionali.

Nel caso di elezione in maggioranza nel Consiglio, il candidato Presidente di questa lista sarà il Prof. Paolo Riva, un rappresentante dell’Accademia, dopo che i precedenti Presidenti dell’Associazione sono stati espressione del mondo delle Aziende e della Professione.

Un altro rappresentante degli Associati Individuali nella lista è l’Ing. Carlo Beltrami, Direttore Tecnico presso Lombardi Ingegneria. In rappresentanza delle Aziende i nomi in questa lista sono:

Paolo Baccarini – Hilti Gabriele Barison – Fassa Bortolo Davide Campanini – Kerakoll Franco Daniele – Tecnostrutture Luca Ferrari – Harpaceas Marcello Guelpa – Tecno Piemonte Giorgio Luitprandi – Edilmatic Roberta Mallardo – Gruppo Pittini Giulio Morandini – Mapei Tullio Ricci – Ricci Emanuela Ursino – Sismocell

