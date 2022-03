Pavimento da esterno personalizzabile e senza viti: ecco quale scegliere

Rinnovare il pavimento esterno in modo facile e veloce è possibile? La risposta è sì, ma é necessario scegliere i prodotti più adatti in base al contesto e al progetto.

Con l’arrivo delle belle giornate, aumenta anche la voglia di vivere al meglio le zone esterne della propria casa, dal giardino, alla terrazza fino al balcone. Molte volte, per rendere questi spazi ancora più confortevoli è necessario effettuare specifici interventi. Tra i più richiesti spicca la posa del pavimento, che oggi può essere eseguita in modo facile e veloce. Infatti, il mercato offre diverse soluzioni, come i pavimenti personalizzabili e senza viti. Vediamo quando è possibile affidarsi a queste soluzioni e quali sono i prodotti migliori disponibili in commercio.

Installare pavimento esterno senza demolire: quando è possibile

Un tempo era impossibile sostituire un pavimento senza demolire quello precedente o mettere in posa un pavimento senza usare viti e collanti particolari. Oggi la situazione è cambiata: ognuno può trovare il prodotto adatto alle proprie esigenze. Ma non sempre è possibile installare un pavimento esterno senza demolire.

Per affidarsi a sistemi senza viti occorre lavorare su una base pulita, intatta e regolare. Inoltre, occorre valutare lo spessore del battiscopa e la sua integrità, ma anche eventuali ostacoli come quelli imposti dagli infissi.

Tolti questi dubbi, si può procedere alla posa del pavimento senza viti, che si rivela particolarmente utile quando si ha bisogno di una soluzione facilmente removibile, veloce da installare, ma anche molto resistente e di qualità.

Perché scegliere il sistema Twinson di Deceuninck

Tra le diverse alternative presenti in commercio spicca il nuovo sistema Twinson di Deceuninck, azienda presente nel settore infissi da oltre 80 anni. Questo tipo di pavimentazione da esterno è composto da doghe che si installano senza viti grazie a un sistema a clic: basta ruotare la clip per fissare il pavimento in modo saldo. Ciò consente di risparmiare il tempo di una eventuale demolizione e della messa in posa delle mattonelle.

Il sistema Twinson è modulare e si adatta a ogni tipo di pavimento, rientranze e irregolarità incluse. Una clip angolare e flessibile viene usata per fissare la struttura in alluminio agli angoli. Eventuali superfici irregolari e dislivelli (fino a un massimo di 225 mm) possono essere corretti grazie ad appositi piedini regolabili.

Il prodotto è pensato per qualsiasi spazio a cielo aperto. Per esempio, la pavimentazione è antiscivolo quindi è perfetta per il bordo piscina, ma è l’ideale anche per terrazze sul tetto grazie al certificato antincendio B roof (t1). Si tratta di un pavimento da un importante impatto estetico, che ricorda il legno, ma che ha prestazioni nettamente migliori.

I vantaggi rispetto al legno: resistenza all’usura, alle intemperie e facile manutenzione

Infatti, chi ama particolarmente i pavimenti in legno, ma teme le controindicazioni di questo materiale, trova in Twinson un’ottima alternativa. Le doghe combinano i vantaggi del legno a quelli del PVC che si fondono in un unico materiale, ancora più durevole e di facile manutenzione.

Le doghe Twinson Character Massive dalla finitura sabbiata e fibre di legno sono delle valide alleate contro i danni causati dagli agenti esterni, come pioggia o esposizione solare. Sono ultra resistenti ed indistruttibili, ma soprattutto non necessiteranno mai di una mano di vernice, perché non si scoloriscono, né scheggiano col tempo.

I più esigenti possono optare, per le doghe, per decking Twinson Majestic Massive Pro, perfette nella resistenza all’usura e in caso di manutenzione. Sono caratterizzate da un rivestimento in PVC che rende la superficie impermeabile e solida, evitando il rischio di macchie e graffi. Altra caratteristica importante del prodotto è la facilità nella pulizia, permettendo di applicarle anche nei punti di passaggio, quelli più esposti all’usura.

Deceuninck è un’azienda tra i massimi esperti del sistema casa, propone soluzioni capaci di rispondere a esigenze specifiche di ogni ambiente.