Bonus Facciate per riqualificare i balconi, quali sistemi impermeabilizzanti scegliere

Il contatto con l’acqua rappresenta per molti materiali da costruzione una delle principali cause di degrado. In particolare, nel caso del balcone, potenzialmente esposto all’acqua e alle intemperie, la corretta scelta, progettazione e posa dei sistemi di impermeabilizzazione è fondamentale.

Se nelle nuove costruzioni è possibile scegliere a priori le soluzioni più performanti, in caso di riqualificazione di balconi esistenti ci si può trovare di fronte al problema di dovere gestire punti di raccordo e forme complesse che richiedono prodotti in grado di adattarsi alle forme e al supporto esistenti, come i sistemi di impermeabilizzazione liquidi di Triflex a base di PMMA.

Utilizzabili in tutte le condizioni climatiche, richiedono tempi brevi di esecuzione e indurimento, garantendo al contempo protezione di lunga durata da infiltrazioni e umidità, senza necessità di smantellare l’esistente e senza usare la fiamma ossidrica.

In Italia è ancora possibile effettuare tali interventi usufruendo del Bonus Facciate, prorogato fino al 31/12/2022, che consiste nella detrazione d’imposta, da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo, del 60% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro – tinteggiatura, installazione di Sistemi a Cappotto, interventi strumentali – dei prospetti esterni di edifici esistenti, qualora essi siano visibili da suolo ad uso pubblico.

La fruizione del Bonus Facciate avviene spesso in combinazione con quella del Superbonus 110%, perché il secondo non copre i costi legati alla riqualificazione dei balconi.

Scegliere il design del balcone: finiture, colori e configuratore

Per quanto riguarda le finiture, con il configuratore per balconi Triflex è possibile visualizzare le finiture disponibili (Stone Design, Chips Design, Colour Design e Sabbia quarzosa) e scegliere tra quasi 200 scelte cromatiche.

Con le finiture è possibile mimare l’effetto piastrella senza rimuovere le piastrelle esistenti o, grazie a Floor Tatoos, realizzare dei “tatuaggi” per rendere veramente unici gli spazi all’aperto.

Esempi di progetti

1) Riqualificazione dei cornicioni in facciata di un condominio a San Giuliano Milanese

Il progetto di riqualificazione della facciata di un condominio a San Giuliano Milanese aveva come obiettivo il consolidamento dei cornicioni della facciata, utilizzati come davanzali, e l’applicazione di una finitura estetica adeguata, con interventi poco invasivi che non causassero disagi ai condomini.

I sistemi di impermeabilizzazione liquidi sono stati scelti dall’impresa appaltatrice dei lavori per la loro flessibilità, durabilità e velocità di posa, oltre alle possibilità di personalizzazione cromatica.

La scelta è ricaduta nello specifico su Triflex ProDetail, un sistema specifico per connessioni sottili, dettagli complicati e giunti stretti, in grado di garantire sia le caratteristiche estetiche che le funzionalità richieste dal progetto. Il rivestimento impermeabile Triflex ha consentito di consolidare i davanzali impedendo ulteriori aggressioni da parte delle copiose infiltrazioni d’acqua presenti, prevenendo così la formazione di danni alla struttura.

Per la finitura finale è stato utilizzato Triflex Cryl Finish, colore bianco/grigio, per identificare e valorizzare i davanzali, elementi caratterizzanti della facciata del condominio.

2) Ripristino dei balconi di un grattacielo in Germania grazie alle soluzioni impermeabilizzanti liquide

Gli ampi balconi del grattacielo di sette piani a Ratingen in Germania – costruito nel 1971 – sono un elemento caratterizzante di questo edificio e offrono agli inquilini una vista senza ostacoli sulle foreste e sui prati circostanti.

Il degrado strutturale causato dal passare del tempo impediva la fruizione da parte dei residenti e, nonostante molteplici lavori di ristrutturazione, molti balconi non erano utilizzabili a causa delle ringhiere non più sicure.

L’impresa appaltatrice dei lavori di ripristino ha optato per l’impiego di Triflex BFS – sistema di impermeabilizzazione liquido sviluppato appositamente per le superfici di terrazze e balconi soggette a forti sollecitazioni meccaniche – nella versione speciale ritardante di fiamma S1, al fine di creare uno spazio per gli inquilini per rilassarsi e impermeabilizzare i balconi in modo sicuro e a lungo termine.

La superficie è stata infine decorata mediante l’impiego di Triflex Chips Design – una combinazione tra il materiale granulare decorativo Triflex Micro Chips e oltre 50 diverse varianti cromatiche e l’aggiunta di sabbia quarzosa per una migliore resistenza allo scivolamento – nella tonalità grigio pietra.