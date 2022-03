Asseverazione congruità di spese: lo strumento dei prezzi delle Opere Edili

Ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali e incentivi sugli interventi di ristrutturazione edilizia, per tutti i costi non previsti nel Decreto firmato dal MiTE, occorre far riferimento, tra gli altri, ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il listino Opere Edili della Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi è uno strumento di lavoro indispensabile per verificare e asseverare la congruità delle spese ( art. 119 c. 13 bis del DL Rilancio, e art. 1 del DL Antifrodi) dei Bonus Edilizi.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dal 1952 il punto di riferimento per edilizia e impianti, avvalendosi di apposite Commissioni tecniche, costituite da esperti del settore appartenenti ad Associazioni di Categoria e Ordini Professionali, rileva i prezzi di più di 14.000 prodotti per ristrutturare e costruire: dalla manodopera ai materiali, dai noleggi alle opere compiute (serramenti, lattoneria, ecc.) fino a tutte le tipologie di impianti (elettrici, idraulici, tecnologici).

Lo strumento ideale per costruire, ristrutturare e fare preventivi

Ecco alcuni utili esempi di prezzi che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi quota: ponteggi (m²/€ 11,60), intonaci esterni (m²/€ 10,40), antenne (€292,20 cad).

I prezzi delle Opere Edili sono lo strumento ideale per costruire, ristrutturare e fare preventivi ai prezzi di mercato.

Il Listino Prezzi delle Opere Edili della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi si rivolge a:

imprese edili ,

, operatori nel mondo delle costruzioni quali ingegneri, architetti , geometri , periti industriali e avvocati ,

, , , Amministrazioni appaltanti quali Ministeri, Regioni, Comuni e Enti Pubblici che devono redigere capitolati speciali d’appalto in quanto in esso sono contenute con esattezza e precisione le descrizioni di tutte le tipologie di materiali e lavori in ambito edile e i prezzi ufficiali necessari per un progetto edile.

Il servizio clienti segue le stazioni appaltanti in tutta la gestione della pratica: dall’ordine online all’emissione preventiva della fattura elettronica fino all’invio di tutta la documentazione necessaria (split payment, tracciabilità, durc).

Ogni quadrimestre vengono aggiornati più di 2000 prezzi, frutto di un approfondito lavoro di revisione.

La versione aggiornata con nuove voci e prezzi

Il Listino è stato oggetto di continui miglioramenti e ad oggi, si presenta rinnovato, con nuove voci e prezzi tra capitoli e tipologie di lavori.

Per esempio, sono riportati i prezzi aggiornati di ponteggi, laterizi, elementi prefabbricati per solaio, legname, tegole, isolanti termici, elementi in calcestruzzo, oltre che novità riguardanti le opere di impermeabilizzazione, di pavimentazione, i serramenti e gli impianti di climatizzazione e sanitari.

Il Listino Prezzi delle Opere Edili in Milano si presenta nella duplice veste di:

accesso online con integrata applicazione per redigere computi metrici e volume cartaceo acquistabile sia online che presso le cartolibrerie del territorio.

Online è possibile:

Fare COMPUTI METRICI (Software gratis + file)

(Software gratis + file) Scaricare CAPITOLI in xls o pdf

in xls o pdf Consultare LISTINI dal 1999

Personalizzare e stampare il TUO LISTINO

Creare il PANIERE DI PREZZI che si utilizza di più

Per saperne di più:

Foto di copertina: iStock/Shutter2U