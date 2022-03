Caro materiali: da ANCE un modello per le imprese per richiedere sospensione lavori

ANCE mette a disposizione delle imprese associate un modello di lettera per la richiesta di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore legate ad esempio al rincaro dei materiali da costruzione.

In tali situazioni le imprese potrebbero non garantire il regolare svolgimento dei lavori oggetto dell’affidamento a causa del mancato reperimento delle materie prime.

Come tanti altri settori, ANCE precisa che anche il settore delle costruzioni, nel corso delle ultime settimane, è stato investito da un ulteriore, fulmineo ed incontrollabile aumento dei prezzi di diverse materie prime e fonti di energia, aggravato dal conflitto russo-ucraino in corso.

Edilizia in difficoltà

ANCE sottolinea che i principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia hanno sospeso o stanno decidendo di sospendere l’attività.

Tale situazione contingente, costringe gli operatori a cercare immediate soluzioni a fronte della difficoltà a gestire i cantieri in corso e garantire il regolare svolgimento delle commesse.

Ricordiamo che data la situazione, il Governo è intervenuto con nuove misure di sostegno attraverso il Decreto Ucraina-Bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo, il Decreto n.21/2022 e recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”.

Il provvedimento normativo, oltre a fornire disposizioni sul tema riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, prevede fino a 320 milioni in più per le compensazioni legate all’aumento prezzi materiali in edilizia. Inoltre, dà la possibilità alle stazioni appaltanti di anticipare fino al 50% della quota richiesta dalle imprese.

Tuttavia il nuovo Decreto non interviene sulla proroga o sospensione degli appalti rallentati. Una speranza era stata data attraverso il comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2022, ma probabilmente si è temuto un rallentamento per i progetti in ballo per il PNRR > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Il modello fac-simile per richiedere la sospensione dei lavori

Dato lo scenario, per le imprese che operano nel settore lavori pubblici, il sistema associativo mette a disposizione un fac-simile di lettera per la richiesta di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore, in caso di impossibilità del garantire il tempestivo e puntuale reperimento delle materie prime necessarie alla realizzazione delle lavorazioni oggetto dell’affidamento.

ANCE precisa che l’istanza, da personalizzare e adattare a ciascun caso specifico, riporta anche la richiesta di una variante per circostanze impreviste e imprevedibili, per adottare tutte le misure indispensabili a fare fronte alla situazione in atto.

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per supportare le imprese socie nella compilazione del modello > Per saperne di più <

