Epoca realizzazione abuso, chi deve dimostrarla e come

La recente sentenza 14 marzo 2022, n. 198, del TAR Liguria, sez. I, ci offre lo spunto per analizzare la ripartizione dell’onere della prova, e conseguentemente i correlati mezzi di prova, nei casi in cui il cittadino abbia interesse a dimostrare che un immobile è stato realizzato entro una data definita, solitamente al fine di poter richiedere l’applicazione di previsioni normative maggiormente vantaggiose.

Si pensi, ad esempio, ai casi in cui, per poter godere del condono, sia necessario dimostrare di aver concluso i lavori entro una certa data; oppure, si pensi al caso in cui si è dinanzi ad un immobile costruito in epoca risalente e si voglia invocare, ai fini della legittima realizzazione, l’art. 31 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, che aveva introdotto l’obbligo di richiedere detta licenza per realizzare nuove edificazioni esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani; o, ancora, si pensi all’ipotesi di un immobile realizzato fuori dal centro urbano prima dell’entrata in vigore della c.d. legge ponte 6 agosto 1967, n. 765 – legge che ha esteso tale obbligo di munirsi del titolo abilitativo ad edificare all’intero territorio comunale, con la conseguenza che è legittimo un immobile privo di titolo abilitativo realizzato al di fuori del centro urbano in epoca anteriore al 1° settembre 1967.

Epoca realizzazione abuso, come dimostrarla

I giudici genovesi hanno ricordato che incombe sul privato l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione dell’immobile privo di titolo: solo l’interessato, infatti, in omaggio al principio di vicinanza degli strumenti di prova (art. 2697 cod. civ.)[1], può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto[2]. Pertanto, trova integrale applicazione anche nel processo amministrativo la disciplina contenuta nell’art. 2697 c.c.[3] secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, compresa la data di realizzazione dell’intervento edilizio[4].

Detta regola generale soffre un’eccezione, secondo ragionevolezza, nel caso in cui il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione in data utile dell’intervento elementi non implausibili e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti, in ordine alla presumibile data di realizzazione dei manufatti ritenuti privi di titolo edilizio[5].

Dichiarazioni sostitutive di notorietà: irrilevanti

Tornando al caso specifico oggetto della sentenza in commento, i giudici hanno ribadito che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono utili allo scopo, visto che alle stesse, nel processo amministrativo, non può riconoscersi alcun valore probatorio[6], in quanto si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme di cui all’art. 63, co. 3, cod. proc. amm. e possono costituire solo un mero indizio[7], di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti.

Parimenti, secondo la giurisprudenza, non può riconoscersi rilevanza alle dichiarazioni provenienti dal dante causa dell’interessato, anche a prescindere dalla loro autenticità[8]; analoghe considerazioni valgono anche per le consulenze quali atti di parte[9].

Fotografie, mappe catastali, dichiarazioni: inidonee

Nessun valore può riconoscersi ad una “fotografia a colori priva di data certa, che ritrae un bambino in un orto con un fabbricato sullo sfondo e annotazioni vergate a mano a commento”[10].

Parimenti, devono considerarsi “dichiarazioni prive di qualsivoglia riscontro obiettivo esterno e, come tali, inidonee allo scopo quelle rese dal coniuge dell’interessato in occasione della donazione a quest’ultimo del bene, nonché quattro dichiarazioni sostitutive di soggetti di cui non è data conoscere la relazione intercorrente con l’interessato né le modalità tramite cui hanno appreso dell’epoca di costruzione del bene”[11]; insufficienti devono considerarsi anche la “sola dichiarazione del costruttore, resa peraltro a distanza di ben 9 anni dall’asserita epoca di effettuazione dell’intervento” ai fini della dimostrazione della data di ultimazione dell’intervento[12] e una scrittura privata di (preliminare di) compravendita[13].

Le mappe catastali hanno solo valenza fiscale e dalle stesse non si può risalire con certezza all’epoca di costruzione di un manufatto[14]; la prova testimoniale “può svolgere esclusivamente un ruolo integrativo, nel caso in cui sia offerto un principio di prova documentale”[15].

Fatture di esecuzione lavori/acquisto materiali

Indiziari ma altamente probanti sono le fatture, le ricevute relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali[16].

Rilievi aerofotogrammetrici

Diversamente, maggiore rilievo è riconosciuto ai rilievi aerofotogrammetrici[17]; questi ultimi, in particolare, costituiscono atti ricognitivi di carattere strumentale che, inserendosi in un procedimento preordinato all’emanazione di un provvedimento, assumono la stessa efficacia probatoria degli atti formatisi in seno alla stessa Amministrazione[18].

Spesso, nella prassi, è l’Amministrazione a servirsi di tali mezzi per contrastare le pretese del privato[19], con la conseguenza che, data la presunzione di legittimità di tali atti, incombe su quest’ultimo l’onere di fornire una prova contraria atta a superare tale presunzione.

