Noleggio macchinari e attrezzature da lavoro in edilizia: vantaggi economici e operativi

Noleggiare macchinari e attrezzature da lavoro sta diventando una pratica sempre più diffusa in Italia, in particolare in settori come edilizia, sollevamento, logistica e cura del verde. Sono quindi molte le aziende per cui il noleggio è una chiara scelta di business, ma ne esiste una particolare tipologia per cui si rivela una perfetta soluzione: stiamo parlando delle start-up.

Quando si parla di start-up si intende un’azienda in fase di avviamento che si sta immettendo nel mercato e per questo motivo deve prendere decisioni oculate riguardo agli investimenti economici.

Avviare una nuova attività infatti comporta di per sé il sostenimento di tutta una serie di costi sia amministrativi che operativi.

Se l’azienda in questione opera in uno dei settori sopra citati avrà necessariamente bisogno di macchinari da lavoro e ricorrere al noleggio online di easyNoleggio è la soluzione più vantaggiosa sia per minimizzare gli investimenti che per avere un servizio a 360°.

I vantaggi del noleggio per una start-up

Ricorrendo al noleggio la start-up può avere a disposizione solo per il periodo necessario ogni tipo di macchinario e attrezzatura senza dover sostenere investimenti importanti per il loro acquisto. Così facendo non dovrà preoccuparsi della gestione della macchina sia dal punto di vista amministrativo che in termini di manutenzione, ma potrà instaurare una vera e propria partnership con un professionista del noleggio.

Noleggiare le attrezzature da lavoro permette inoltre di semplificare la gestione del budget, mantenendo liquidità in azienda, che per una start-up è un elemento fondamentale da tenere in considerazione.

Questo è dovuto al fatto che il noleggio ha un costo certo che l’azienda conosce al momento della stipula del contratto, comprensivo della fornitura del bene e di tutti i servizi accessori come la consegna che vengono concordati tra le parti.

Inoltre, a differenza dei leasing finanziari, i costi del noleggio di ogni tipo di bene strumentale sono deducibili e detraibili al 100% ai fini IRES e IRAP, mentre l’IVA può essere detratta in toto durante l’esercizio in cui è stato effettuato il pagamento.

Come noleggiare macchinari

Chiariti i vantaggi economici e fiscali del ricorso al noleggio vediamo come è possibile noleggiare macchinari in modo semplice e veloce: la soluzione è farlo online.

In un mercato dinamico ed in continuo cambiamento molte aziende, comprese tantissime start-up, prediligono intrattenere il rapporto con i propri fornitori in modalità online tramite i canali digitali.

easyNoleggio è la risposta a questo crescente trend, dal momento che é possibile noleggiare macchinari in qualsiasi momento senza doversi necessariamente recare di persona presso un centro noleggio.

In pochi click si può scegliere la macchina più adatta al lavoro da effettuare tra un’ampia gamma di macchinari e attrezzature sempre disponibili. Dopodiché l’utente non deve fare altro che selezionare il periodo di noleggio.

Durante tutto il processo un preventivo chiaro e trasparente permette al cliente di tenere sotto controllo il costo effettivo del suo noleggio e successivamente di pagare in totale sicurezza.

Servizi e garanzie del noleggio

La possibilità di noleggiare online macchinari per la propria start-up, oltre ad essere rapido e veloce, permette inoltre di affidarsi a professionisti del noleggio che hanno esperienza pluriennale in questo settore. In questo modo, il cliente ha quindi la garanzia di avere a disposizione macchine efficienti e sicure su cui vengono effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche periodiche, per le attrezzature per cui è richiesto dalla legge.

Ad ogni uscita e rientro del macchinario il noleggiatore effettua accurate ispezioni per assicurare al cliente la massima sicurezza ed efficienza.

La conoscenza delle macchine e del mercato da parte del noleggiatore consente all’azienda di avere un valido supporto sia nella scelta del mezzo più adatto sia nella pianificazione dell’intero noleggio. Questo servizio a tutto tondo semplifica il lavoro di qualunque azienda ed in particolar modo di una start-up che si è appena inserita nel mercato.

Questa soluzione semplifica il lavoro di una start-up grazie alla sua dinamicità ed è vantaggioso per tenere sotto controllo il proprio budget.

Affidarsi a questo sistema significa soprattutto essere supportati da professionisti del settore che consentiranno al cliente di lavorare con macchine sicure ed efficienti, garantendogli la soluzione ideale per il suo lavoro.

Foto di copertina: easyNoleggio